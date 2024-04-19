“هُنــــــا preinscription.mdn.dz“ موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 بالجزائر والأوراق المطلوبة

موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 بالجزائر

بعد اعلان وزارة الدفاع عن اتاحة التقديم الالكتروني للانضمام للجيش الوطني تزايدت عمليات البحث عن كيفية التسجيل والخطوات المتبعة، وسواء كان المتقدن يرغب في التقديم كضابط او رجل صف عليه التحقق من توافر كافة الشروط المطلوبة فيه ثم يسجل طلبه على الموقع وينتظر الخطوات التالية إذا تم قبوله مبدأيا فسيكون عليه تقديم المستندات اللازمة ثم خوض الفحص الطبي العديد من الاختبارات التي لابد من اجتيازها جميعا ثم تقوم الهيئة المختصة بالإعلان عن المقبولين بشكل نهائي، وقد تم اختتام التسجيلات الاولية بكل الفئات، وتم الإعلان عن ذلك من خلال موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 وللدخول اليه اضغط على هذا الرابط.