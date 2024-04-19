“هُنــــــا preinscription.mdn.dz“ موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 بالجزائر والأوراق المطلوبة
موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 بالجزائر
بعد اعلان وزارة الدفاع عن اتاحة التقديم الالكتروني للانضمام للجيش الوطني تزايدت عمليات البحث عن كيفية التسجيل والخطوات المتبعة، وسواء كان المتقدن يرغب في التقديم كضابط او رجل صف عليه التحقق من توافر كافة الشروط المطلوبة فيه ثم يسجل طلبه على الموقع وينتظر الخطوات التالية إذا تم قبوله مبدأيا فسيكون عليه تقديم المستندات اللازمة ثم خوض الفحص الطبي العديد من الاختبارات التي لابد من اجتيازها جميعا ثم تقوم الهيئة المختصة بالإعلان عن المقبولين بشكل نهائي، وقد تم اختتام التسجيلات الاولية بكل الفئات، وتم الإعلان عن ذلك من خلال موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 وللدخول اليه اضغط على هذا الرابط.
الاوراق المطلوبة للالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي 2024
حددت وزارة الدفاع الجزائرية الاوراق المطلوبة للانضمام الى صفوف الجيش الوطني ولن يتم استكمال خطوات التسجيل في حالة عدم توافر ايا منها مع الطلب، ويمكنكم الإطلاع على الشروط والمستندات وكافة التفاصيل من خلال موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 على الانترنت، وفيما يلي الاوراق المطلوبة :
- بطاقة التعريف الوطني.
- شهادة الميلاد.
- المؤهل الدراسي.
- 4 صور شخصية.
- الصورة الشمسية.
- استمارة التقديم من الموقع الالكتروني للوزارة بعد تعبئتها بشكل صحيح.