“نزلها للعيال وفرحهم” .. تردد قناة ماجد الجديد 2024 وطريقة تنزيلها بجودة Hd على النايل سات

تعد قناة ماجد من القنوات الممتازة المتخصصة بالأطفال فقط، وتقدم قناة ماجد محتواها بدقة عالية وجودة ممتازة، ليعرض لنا صورة نقية، وتبث محتواها بكل دقة وعناية لتنال اعجاب جميع الأطفال وتقوم بجذب الكثير من المشاهدين، تعمل قناة ماجد الفضائية تبسيط وتسهيل محتواها المقدم من أناشيد وبرامج ليصل لقلوب الأطفال وعقولهم بطريقة جميلة ومبسطة، وأهم ما يميزها أنها تعرض الأغاني، والاناشيد الدينية وتساعدهم في معرفة القيم والدين، وكيفية تأدية فروض الصلاة، وغير ذلك تقدم محتوى تعليمي وترفيهي، ويتم تعليم الأطفال جميع الحروف باللغة العربية والإنجليزية، وتساعدهم في معرفة الأشكال والكثير من معاني الكلمات، والنباتات، والحيوانات وغيرها.

تردد قناة ماجد الجديد 2024

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات

توجد قناة ماجد علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بالقناة 12467.

الاستقطاب هو أفقي

أما عن معدل الترميز 27500.

بالنسبة معامل تصحيح الخطأ ¾.

يمكنك أيضاً ضبط التردد التالي للقناة بجودة HD

بالنسبة للتردد 11411.

معدل الترميز الخاص بالقناة 30000.

الاستقطاب الخاص بالقناة يكون أفقي.

أما عن معامل تصحيح الخطأ ¾.

خطوات ضبط تردد قناة ماجد على الرسيفر