“بيجروا ورا بعض بيسلوا وقتك” .. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وطريقة الضبط على النايل سات

إذا كنت من الأشخاص التي إذا كنت من محبي الكرتون، فلابد أنك تعرف قناة توم و جيري وهي تقوم بتقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحلقات الخاصة بالكرتون الذي يكون شهير محبوب إلى درجة كبيرة، والذي يكون من مفضل جدا من قبل الكثير من الناس والذي يكون من السهل أن يتم التقاط الإشارة الخاصة بها، والاطفال تستمتع جدا بمشاهدة المغامرات والألعاب التي يخوضها كل من توم وجيري في المحاولات المستميتة من أجل أن يمسكون ببعضهم البعض، وسواء إذا كنت طفل أو كبير فإن هذه القناة سوف تضيف لك الكثير من الضحك والمرح.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يكون تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات هو عبارة عن:

التردد هو 12149

معدل الترميز يكون 27500

الاستقطاب يكون بشكل أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون 6/5.

ضبط قناة توم وجيري

من أجل أن تقوم بضبط قناة توم وجيري على الجهاز الخاص بالاستقبال، تستطيع أن تقوم باتباع هذه الخطوات:

الضغط على الزر الخاص بالقائمة الرئيسية من جهاز التحكم عن بعد.

الانتقال إلى قائمة “البحث عن القنوات”.

قم بتحديد نوع القمر الصناعي وهو نايل سات.

قم بإدخال التردد الجديد الخاص بالقناة.

قم بالنقر على أيقونة بحث.

سوف تظهر هذه القناة على جهاز الاستقبال.

ما الذي تقوم بتقديمه قناة توم و جيري

تعتبر قناة توم وجيري هي من القنوات الشهيرة جدا من ضمن قنوات الأطفال، وذلك إذ أنها تقوم بتقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأفلام الكرتونية وكذلك البرامج التعليمية وأيضا الترفيهية التي تقوم بجذب الأطفال من الأعمار المختلفة والمتنوعة، كما أن تردد القناة تغير على القمر الصناعي نايل سات، وذلك الذي دفع الكثير من أولياء الأمور أن يبحثوا عن تردد هذه القناة.