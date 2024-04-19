“حالًا استعلم” .. رابط الاستعلام عن وضعية منحة البطالة في الجزائر 2024 عبر وكالة التشغيل الوطنية

الاستعلام عن وضعية منحة البطالة في الجزائر 2024 وهي منحة يتم إعطاؤها للشباب الذين ليس لديهم عمل بحيث يتمكنون من خلاله من توفير الاحتياجات الخاصة بهم واحتياجات أسرهم أيضًا، ويستطيع المواطنين بالاستعلام أن يعرفوا حالة المنحة بالنسبة لهم وهل أصبحت معطلة أم أنها لازالت سارية، وسنعرفك هنا بكيفية الاستعلام عنها.

رابط الاستعلام عن وضعية منحة البطالة في الجزائر 2024

يتم الاستعلام عن وضعية منحة البطالة في الجزائر 2024 باتباع تلك الخطوات:

الدخول للموقع الخاص بوكالة التشغيل الوطنية بالنقر من هنا.

تدوين جميع البيانات اللازمة من أجل استكمال التسجيل بالموقع.

يتم بعدها تدوين رقم التسجيل.

ومن ثم يتم تدوين الرقم الخاص بالبطاقة التعريفية او الرقم الوطني.

يتم بعد ذلك فتح صفحة أخرى جديدة.

يتم تدوين جميع البيانات بصورة صحيحة.

ستظهر لك بعد هذه الخطوة حالة التسجيل.

إذا كانت الحالة الخاصة بالتسجيل مفعلة فلا يجب عليك أن تفعل شيئًا بهذه الحالة.

إذا كانت الحالة الخاصة بالمنحة معلقة فستظهر لك جميع الأسباب وراء التعليق.

شروط منحة البطالة الجزائرية

توجد اشتراطات هامة قامت وكالة التشغيل بتحديدها للمنحة، ومن بينها ما يلي: