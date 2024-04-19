“عاجل ظهرت” .. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 زاد البحث عنه بالساعات الأخيرة؛ وذلك لإعلان وزارة التربية بالعراق أن عمليات رصد الدرجات الخاصة بالثالث المتوسط قد انتهت لكافة الطلبة بكل محافظات العراق، وتعد تلك النتائج أحد النتائج الهامة التي ينتظرها كل الطلبة بالأيام المقبلة، ولذلك سنعرفك هنا بكيفية معرفة تلك النتائج والاستعلام عنها.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

تستطيع كافة الطلبة بالثالث المتوسط بكل محافظة العراق استخدام رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 لكي يعرفوا نتائجهم، ويتم هذا كالتالي:

في البداية الدخول للموقع الخاص بوزارة التربية بالعراق من خلال النقر هنا.

ويمكنك كذلك أن تدخل لموقع نتائجنا لتحصل من خلاله على النتائج.

بعد ذلك انقر فوق عبارة نتائج الطلاب الظاهرة أمامك.

بعدها اختر بعد ذلك الخيار الخاص بنتائج الثالث المتوسط، الذي يوجد أمامك ضمن الخيارات المتوفرة.

قم بعد ذلك بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالطالب الذي تريد معرفة نتيجته بصورة صحيحة.

وانقر بعدها فوق عرض النتيجة، في النهاية ستظهر لك بالنهاية النتيجة الخاصة بالطالب الذي قمت بالاستعلام عنه.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق

قامت وزارة التربية بالعراق بإيضاح أن النتائج الخاصة بالثالث المتوسط ستظهر بالساعات القليلة المقبلة، وسيكون هذا من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية بالعراق وهو نتائجنا، ويستطيع كافة الطلبة أيضًا أن يقوموا بتقديم تظلم على نتائجهم بعد أن تظهر مباشرةً، وذلك عن طريق المدرسة التي يتبعها الطالب.