“غلاف من الخشب أو الجلد وب 1000 دولار” موتورولا تعلن عن هاتفها الجديد Motorola Edge 50 Ultra

تم الإعلان رسميا عن هاتف موتورولا Motorola Edge 50 Ultra والذي يعد جزء من سلسلة هواتف Motorola Edge 50، وهو هاتف ذكي يعمل بنظام Android من الفئة العليا ويقدم ميزات متعددة ومثيرة للاهتمام، وفيما يلي سوف نتعرف على أهم مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 50 Ultra وكافة مواصفاته والسعر الذي تم طرحه به.

أهم مميزات Motorola Edge 50 Ultra

– التصميم: يأتي هاتف Motorola Edge 50 Ultra بغلاف من الخشب أو الجلد النباتي.

– الشاشة: يتميز الهاتف بشاشة P- OLED بحجم 6.7 بوصة ودقة 2712 × 1220 بكسل، حيث تدعم الشاشة معدل تحديث 144 هرتز ومعدل أخذ عينات للمس 360 هرتز وتوفر سطوعا عالي جدا يصل إلى 2500 شمعة.

– المعالج والذاكرة: يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3، كما يأتي بخيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت ومساحة تخزين كبيرة تصل إلى 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

مواصفات البطارية هاتف Motorola Edge 50 Ultra

ومن ضمن مواصفات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 50 Ultra

– البطارية: يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع بقوة 125 وات.

– الكاميرا: يتميز بنظام كاميرا ثلاثية في الخلف، تشمل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل ، وكاميرا بدقة 64 ميجابيكسل بيريسكوب تليفوتوغرافية بتكبير بصري 3x، وكاميرا زاوية واسعة بدقة 50 ميجابيكسل ، كما يمكن تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية على كل من الكاميرا الأمامية والخلفية.

– الاتصالات: يدعم الهاتف تقنيات الاتصال 5G و Wi- Fi 7 و Bluetooth 5.4 و NFC.

– نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة Hello UI.

– الأبعاد والوزن: تبلغ أبعاد الهاتف 161.1 × 72.4 × 8.6 مم، ويزن حوالي 197 جراما.

– السعر: يتوقع أن يكون سعر هاتف Motorola Edge 50 Ultra الأساسي حوالي 1000 دولار.

ميزات أخرى يجب أن تعرفها عن هاتف Motorola Edge 50 Ultra

بالإضافة إلى المواصفات المذكورة سابقا، هناك بعض الميزات الأخرى التي يجب أن تعرفها عن هاتف Motorola Edge 50 Ultra:

– الشبكة: يدعم هاتف Motorola Edge 50 Ultra تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، مما يوفر سرعات اتصال عالية وأداء متميز للإنترنت المتنقل.

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