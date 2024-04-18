“اضبطها حالا“ تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات.. استقبلها الآن

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

قناة الفجر انتقت الاعمال الدرامية الأكثر نجاحا والأعلى تحقيقا لنسب مشاهدة في تركيا والوطن العربي لتعرضها عبر شاشتها بشكل حصري وفي مواعيد منضبطة تناسب الجمهور العربي بدون مقابل وبدون فواصل اعلانية طويلة، ومن أبرز هذه المسلسلات مسلسل المؤسس عثمان بطولة النجم التركي الشهير بوراك اوزجيفيت والذي يقدم قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان الغازي الابن الاصغر لارطغرل والصراعات التي خاضها مع الصليبيين والمغول والقبائل الأخرى للنهوض بالدولة واعلاء رايتها، وتعرض قناة الفجر حلقة جديدة من المسلسل كل خميس في تمام الثامنة مساء وتعاد يوم الجمعة، وفيما يلي تردد قناة الفجر على النايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12034

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية بسهولة عبر الدخول الى اعدادات الرسيفر من الريموت كنترول ثم اختيار التركيب وتحديد البحث اليدوي، ثم إدخال إعدادات التردد الموضحة في الأماكن المخصصة، وفيما يلي إعدادات التردد على القمر الصناعي عرب سات :