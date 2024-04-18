“اتحددت رسمي” .. موعد امتحانات الصفوف الابتدائية تبعًا لوزير التربية والتعليم والخريطة الزمنية للترم الثاني 2024

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم أنه من المفترض تأدية بعض التعديلات لموعد امتحانات الترم الثاني للسنة الدراسية 2024 لكل الطلاب في كافة صفوف النقل على مستوى المحافظات المصرية، لكي لا تتزامن مع الأعياد الرسمية ومع كثرة البحث من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الترم الثاني فقد تم الإعلان مؤخراً عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الصفوف الابتدائية

قام الطلاب والعديد من أولياء الأمور بالبحث المتكرر عن موعد انطلاق جدول امتحانات الصفوف الابتدائية، فقام المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (شادى عبدالله زلطة) بتبكير موعد امتحانات الترم الثانى، كما أعلن (شادى عبدالله زلطة) عن موعد بدء الامتحانات لتنطلق يوم 8 مايو 2024 وتنتهي يوم 25 مايو 2024 في جميع محافظات مصر مراعاةً لجميع الإجازات الرسمية.

الخريطة الزمنية للترم الثاني 2024

أطلقت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن الخريطة الزمنية التي تطبق في الترم الثاني وتم العمل بها فهي كالآتي: