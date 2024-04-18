طريقة عمل بيتزا الطاسة في 10 دقائق وصفة مشبعة وسريعة التحضير 

نجحت وصفة بيتزا الطاسة مع أغلب الأمهات والفتيات بمجرد التجربة الأولى، حيث تعد تلك الوصفة هي أسهل طريقة لعمل البيتزا في المنزل بمكونات بسيطة وبدون مجهود أو وقت كبير، فقد أصبحت بيتزا الطاسة المنقذ الوحيد لمن يبحث عن وجبة لذيذة و مشبعة وسريعة التحضير بدون مجهود.

مقادير عمل بيتزا الطاسة في 10 دقائق

أصبحت بيتزا الطاسة المنقذ الوحيد لمن يشعر بالجوع ليلاً، حيث تتكون تلك الوصفة من مقادير بسيطة موجودة في المنزل ولا تتطلب شراء مكونات باهظة الثمن، هذا بالإضافة إلى الطعم الشهي والعجينة الهشة والحشوة المميزة، حيث يتم التحضير في غضون دقائق بعد تجهيز المكونات التالية:

400 جرام دقيق أبيض.

5 جرام خميرة فورية.

125 ماء دافيء للعجن.

رشة من السكر الأبيض.

رشة من ملح الطعام.

200 جرام زيت.

10 جرام ثوم بودرة و بصل بودره.

5 جرام زعتر.

صلصة طعام.

كاتشب.

80 جرام شرائح فلفل ألوان.

40 جرام زيتون أسود حلقات.

80 جرام جبنة موتزاريلا.

طريقة عمل بيتزا الطاسة في 10 دقائق

فيما يلي نوضح الخطوات الدقيقة لتحضير عجينة بيتزا ناجحة في المنزل وحشوة شهية المذاق: