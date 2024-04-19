ما هو موعد نزول دعم حساب المواطن لشهر مايو 2024؟ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تُجيب

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن موعد نزول دعم حساب المواطن للدفع 78 الخاصة بشهر مايو المقبل، ويعتبر دعم حساب المواطن من أهم أنواع الدعم المالي المقدم من الوزارة حيث يصرف بشكل شهري للأشخاص المستحقين له من المواطنين السعوديين وذلك لإعانتهم على الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها بسبب غلاء للمعيشة، ويقدم هذا الدعم بشكل شهري لكافة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

موعد نزول دعم حساب المواطن

حددت وزارة العمل السعودية يوم العاشر من كل شهر ميلادي موعدًا محددًا لصرف حساب المواطن لجميع المستحقين له، وفي حال صادف هذا اليوم إجازة رسمية أو أسبوعية يتم ترحيل الصرف لليوم التالي له أو لحين انتهاء الإجازة أو قد يتم صرف الدعم قبل الموعد المحدد بيوم، ومنه فقد أعلنت الوزارة أنه سيتم صرف الدفعة 78 من حساب المواطن يوم الخميس التاسع من مايو المقبل وذلك لأن ميعاد الصرف المحدد لهذا الصرف يوافق يوم الجمعة وهو إجازة أسبوعية رسمية داخل المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن لجميع المستحقين الاستعلام عن أهميتها لاستحقاق دعم حساب المواطن لسعر مايو 2024م من خلال السير على النقاط التالية: