موعد اجازة شم النسيم للموظفين بالقطاعات “الحكومية + الخاصة”.. فاصل ونواصل بعد اجازة العيد

يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد اجازة شم النسيم فهو أحد الأعياد الموسمية التي يحتفل بها جميع الأشخاص في جميع أنحاء الجمهورية بمختلف عقائدهم فهو يمثل الوحدة الوطنية بين المواطنين، وقد ارتبط هذا العيد بمظاهر البهجة والفرح منذ أيام القدماء المصريين من أربعة آلاف عام، ويرتبط أيضًا بموسم الحصاد وازدهار الورود، ويوجد له طابع خاص في الاحتفالات؛ حيثُ إن من مظاهر الاحتفال به تلوين البيض المسلوق إلى ألوان مختلفة، وتناول بعض من أنواع الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ.

موعد إجازة شم النسيم للقطاعين

لقد أعلن المعهد القومي الخاص بالبحوث الفلكية على أن موعد اجازة شم النسيم في عامنا الحالي سيكون بعد إجازة عيد الفطر؛ حيثُ سيكون ميعاده في الخامس من شهر مايو، وسيكون هذا اليوم إجازة لجميع الموظفين في الدولة سواء موظفي القطاع العام أو موظفي القطاع الخاص، واليوم التالي لهذا العيد سيكون أيضًا إجازة رسمية؛ حيثُ سيوافق عيد القيامة المجيد للأقباط.

مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم

مظاهر هذا العيد تشبه كثيرًا المظاهر التي كان يقوم به المصريين من آلاف السنين فعندما تشرق الشمس يخرج الناس إلى الحدائق والمنتزهات الخضراء، ويتزين الفتيات في هذا العيد بعقود الياسمين، كما يقام العديد من الاحتفالات التي تغنى بها أغاني خاصة بشم النسيم؛ علاوة على ذلك فيتم تناول الفسيخ، وهو من أحد مظاهر الأسرة الخامسة فكانوا يتناولونه عندما كان يحتفلون بعيد النيل، وأيضًا يتم تناول البصل الأخضر؛ حيثُ كان القدماء يربطون البصل حول أعناقهم، وقد تم ذكر استخدام البصل في شم النسيم في واحدة من برديات ملوك الفراعنة فكانوا يضعونه على أبواب الغرف، وعلى السرير فكانوا يعتقدون أنه يطرد الأرواح الشريرة.

وفي الختام، وبعد أن تعرفنا على موعد اجازة شم النسيم يعد عيد شم النسيم هو أحد الأعياد المميزة التي يحتفل بها المصريين، ويعلنون فيه انتهاء فصل الشتاء.