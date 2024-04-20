حددها الآن.. رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر والشروط المطلوبة anem.dz

رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر

إذا كان الشخص المستفيد من منحة البطالة لازالت تتوافر فيه شروط ومعايير استحقاق المنحة، فعليه تجديدها فورا بعد انتهاء مدتها والتي تبلغ ستة اشهر، وتتيح الحكومة إمكانية التسجيل بالمنحة وتجديدها عبر الانترنت للتيسير على المتقدمين، وفي غضون دقائق وبخطوات بسيطة يمكن للمستخدم تقديم طلبه بسهولة ومن ثم يتم بحثه والرد عليه في أقرب وقت ممكن، وسنستعرض لكم في السطور التالية طريقة تجديد منحة البطالة :

الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الضغط على هذا الرابط.

كتابة رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى حساب المستخدم.

من البرامج المتاحة اختر “منحة البطالة”.

للتجديد ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

بالأخير قم بالضغط على “تمديد طلبي”.

شروط منحة البطالة

هناك عدة شروط وضعتها الحكومة الجزائرية للاستفادة من الدعم، وهذه الشروط لابد من استمرار توافرها في حالة رغبة المستحق في تجديد منحة البطالة مرة أخرى، وهذه الشروط هي :