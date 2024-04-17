أعلي شهادات بنك مصر 2024 بعد زيادة سعر الدولار الاخيرة.. اعرف كافة التفاصيل

تعتبر المزايا الكبرى لشهادات بنك مصر موضوعًا يحظى باهتمام كبير من قبل الاقتصاديين ويتزايد بحث المواطنين عن معلومات حول الحد الأقصى لفوائد شهادات بنك مصر، خاصة في ظل القرار السابق لبنك مصر بإعادة إصدار شهادة الادخار “ابن مصر” لمدة ثلاث سنوات تقل تدريجيا، مع صرف دوري بعوائد متفاوتة لتلبية الطلب وقد تم تسليم العميل إقراراً بإصدارات الدورية الثلاثة للبورصة السنوية والربع سنوية والشهرية.

شهادات بنك مصر الأكثر فائدة

مميزات شهادات بنك مصر عديدة، وسنطلع جميع متابعينا على أحدث مميزات بنك مصر لجميع الشهادات عبر موقعنا:

السنة الأولى تبلغ العائدات السنوية 30% و25% على التوالي.

كما سترتفع إلى 20% في السنتين الثانية والثالثة، وسيصل إجمالي العوائد مع جدول السداد ربع السنوي إلى 27%.

تؤدي الدفعات الشهرية المنتظمة أيضًا إلى عوائد تبلغ 26% في السنة الأولى، و22.5% في السنة الثانية، و19% في السنة الثالثة.

تعديل سعر الفائدة لشهادات بنك مصر 2024

وبالإشارة إلى تعديل سعر العائد على شهادات بنك مصر الجديدة، تجدر الإشارة إلى أنه تم بذل الجهود لتعديل سعر العائد على شهادات بنك مصر لعام 2024، وذلك على النحو التالي: