“صندوق التقاعد الوطني هُنـــا mtess.gov.dz“ موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وسلم راتب التقاعد الجديد

موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 القرار الذي صدر مؤخرا من الحكومة الجزائرية برفع رواتب المتقاعدين سيستفيد منه ملايين المواطنين، وتهدف الحكومة بذلك القرار الى دعم مواطنيها خصوصا كبار السن الذين يعتمد أغلبهم بشكل أساسي على راتب التقاعد وليس لديهم مصدر دخل إضافي يمكنهم من تلبية كافة احتياجاتهم دون ضغط ومعاناة بسبب زيادة أسعار معظم السلع والمنتجات الأساسية مع ثبات قيمة الراتب، لذا وضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كل هذا بعين الاعتبار عند بحثه الطلب المقدم من مدير الصندوق الوطني للتقاعد الذي طالب بزيادة رواتب المتقاعدين، وبالفعل استجابت الحكومة فورا واعلنت عن زيادات تصل نسبتها الى 5%، وهي ليست نسبة ثابتة بل تختلف من شخص لآخر حسب قيمة راتبه الأساسي، ومن المقرر أن يبدأ صرف راتب التقاعد مشتملا على الزيادة الجديدة بداية من شهر مايو القادم 2024.

رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الاخيرة

سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر بعد الزيادة التي اقرتها الحكومة مؤخرا يكشف عن ارتفاع نسبة الزيادة كلما قل الراتب وانخفاضها كلما زاد وذلك لتحقيق الهدف الأساسي من القرار وهو دعم المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود، حيث سيزيد راتب المتقاعد الذي يحصل على راتب اقل من 20 الف دينار بنسبة 5%، أما من يزيد راتبه عن 20 الف ويقل عن 40 الف فسيزيد راتبه بنسبة 4% وهكذا.