“bac.onec.dz“ رابط سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية في الجزائر 2024

سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية، طلاب بكالوريا التربية البدنية بالجزائر مقبلين على مرحلة هامة في مستقبلهم الدراسي حيث سيدخلون قريبا الى الاختبارات التي ستحدد الى حد كبير التقدير النهائي وتبرز نتيجة جهودهم طوال العام، وقبل خوض الاختبارات لابد من سحب الاستدعاء والذي لابد من تقديمه للجنة الامتحان، وقد اتاحت وزارة التربية الوطنية إمكانية سحب الاستدعاءات عبر الانترنت بخطوات بسيطة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وطريقة سحب استدعاءات البكالوريا

سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية

من المقرر أن تكون امتحانات التربية الرياضية والبدنية للمرحلة المتوسطة البكالوريا بالجزائر بداية من يوم السبت وختى يوم السبت الموافق 18 من مايو القادم، ومن الضروري أن يقوم كل الطلاب الذين سيخوضون اختبارات تلك المرحلة باستخراج الاستدعاء الخاص بهم، ويمكنهم بكل سهولة وخلال دقائق معدودة استخراجه الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية الوطنية أو موقع فضاء اولياء الامور، وقد تم تحديد أيام سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية بداية من يوم 16 ابريل وتنتهي يوم 7 مايو المقبل، وعلى المتقدم تعبئة استمارة الطلب ثم طبع ورقة الاستدعاء لتقديمها وقت الحاجة.