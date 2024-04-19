“bac.onec.dz“ رابط سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية في الجزائر 2024
سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية، طلاب بكالوريا التربية البدنية بالجزائر مقبلين على مرحلة هامة في مستقبلهم الدراسي حيث سيدخلون قريبا الى الاختبارات التي ستحدد الى حد كبير التقدير النهائي وتبرز نتيجة جهودهم طوال العام، وقبل خوض الاختبارات لابد من سحب الاستدعاء والذي لابد من تقديمه للجنة الامتحان، وقد اتاحت وزارة التربية الوطنية إمكانية سحب الاستدعاءات عبر الانترنت بخطوات بسيطة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وطريقة سحب استدعاءات البكالوريا
سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية
من المقرر أن تكون امتحانات التربية الرياضية والبدنية للمرحلة المتوسطة البكالوريا بالجزائر بداية من يوم السبت وختى يوم السبت الموافق 18 من مايو القادم، ومن الضروري أن يقوم كل الطلاب الذين سيخوضون اختبارات تلك المرحلة باستخراج الاستدعاء الخاص بهم، ويمكنهم بكل سهولة وخلال دقائق معدودة استخراجه الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية الوطنية أو موقع فضاء اولياء الامور، وقد تم تحديد أيام سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية بداية من يوم 16 ابريل وتنتهي يوم 7 مايو المقبل، وعلى المتقدم تعبئة استمارة الطلب ثم طبع ورقة الاستدعاء لتقديمها وقت الحاجة.
رابط سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية في الجزائر 2024
يمكن لأي طالب جزائري سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية بسهولة تامة من خلال الخدمة الالكترونية التي اطلقتها وزارة التربية الوطنية الجزائرية للتيسير على الطلاب واولياء الامور وعدم إجبارهم على الذهاب للمدرسة أو الإدارة التعليمية للسؤال عن الاستدعاء الخاص بالطالب، وفيما يلي خطوات سحب الاستدعاء :
- الدخول الى صفحة استخراج الاستدعاء على موقع وزارة التربية الوطنية بالضغط على هذا الرابط.
- ملء الاستمارة من خلال ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.
- انتظر لحظات حتى يظهر الاستدعاء الخاص بالطالب.
- اضغط على “انقر لطبع الاستدعاء” احتفظ بالنسخة المطبوعة لتقديمها عند دخول الاختبارات.