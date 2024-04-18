وزارة الحج والعمرة تعلن في هذا الموعد ينتهي التقديم لحجاج الداخل 1445

وضحت وزارة الحج والعمرة عدة تفاصيل تخص موعد التقديم لحجاج الداخل وطريقة التقديم الإلكترونية وأيضا الشروط، فقد طرحت الوزارة على طرح منصة نسك الإلكترونية لتقديم خدمات متعددة للحجيج والمعتمرين وتسعى جاهدة نحو توفير الراحة وسهولة التنقل لضيوف الرحمن.

متى ينتهي التقديم لحجاج الداخل؟

أجابت وزارة الحج والعمرة السعودية على تساؤل متى ينتهي التقديم لحجاج الداخل، فقد أكدت الوزارة على استمرار القبول حتى تاريخ 7-12-1445من العام الهجري في حال عدم نفاذ المقاعد المتاحة حيث يتم القبول أولا لمن لم يسبق له الحج، علماً بأن التقديم يتضمن أداء فريضة الحج خلال العام الجاري فقط.

كما أكدت الوزارة على ضرورة تلقي عدد من التحصينات قبل التقديم في الحج الداخلي، حيث يتعين على المتقدم الحصول على جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 المطور وجرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا بشرط أن تكون حديثة خاصة لعام 1445 وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية في خلال الخمس سنوات الأخيرة.

خطوات التقديم لحج عام 1445

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن خطوات التقديم لحجاج الداخل والمقصود به الراغبين في الحج من أبناء المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرضها بشرط عدم التسجيل أو التعاقد مع أي من الشركات الأخرى، حيث يتعين عليهم تقديم الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الإلكتروني الرسمي لمنصة نسك.

النقر على حجاج الداخل.

ادخال البيانات الخاصة بالحاج والمرافقين في النموذج.

سوف يتم الحصول على رسالة نصية على الهاتف الجوال يتم من خلالها الإستعلام عن قيمة الرسوم الخاصة بباقة الحج للحاج والتابعين.

سداد الرسوم باستخدام طرق الدفع المتاحة ويمكن السداد بشكل جزئي أو كلي.

طباعة التصريح الرسمي بعد الحصول على الموافقة من خلال منصة أبشر.

صلاحية تأشيرة العمرة 1445

أكدت وزارة الحج والعمرة على موعد انتهاء تأشيرة العمرة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية من أجل إنهاء كافة الإستعدادات لإستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام.

فقد أكدت الوزارة على انتهاء العمل بتأشيرة العمرة في منتصف شهر ذي القعدة من العام الهجري الحالي بدلاً من تاريخ التاسع والعشرين من الشهر ذاته، علما بأن صلاحية كل تأشيرة لا تتجاوز مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها وليس تاريخ دخول الأراضي المباركة، وقد حزرت الوزارة المعتمرين من استخدام التأشيرة في أي أغراض أخرى وأكدت على ضرورة التأهب للعودة مباشرة عقب الإنتهاء من أداء المناسك.