“عبـــر مظلتـــي spa.gov.iq/umbrella“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf في محافظات العراق 2024

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf في محافظات العراق 2024

ينتظر الكثير من المواطنين العراقيين نزول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لمعرفة ما إذا كانوا سيحصلون على المنحة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية وهل سيشملهم الدعم أم لا، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على كشوف الاسماء عبر الانترنت ليسهل على المتقدمين البحث عن أسمائهم دون التوجه لأي مكان وتضييع وقتهم، وفيما يلي سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن الأسماء بالخطوات :

الدخول الى منصة هيئة الحماية الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.

الانتقال الى الخدمات الالكترونية للرعاية الاجتماعية.

للاستعلام لابد من تحديد المحافظة التابع لها المستعلم واختيار رقم الوجبة.

ستظهر قوائم الاسماء حملها بصيغة PDF ثم ابحث عن الاسم المراد.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط يتحدد على أساسها الأشخاص الاكثر استحقاقا للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وقد وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية تلك الشروط وأوضحت انه لا يتم النظر في طلبات من لا تتوافر فيهم كافة الشروط، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي :