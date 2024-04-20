“نزله حالًا” .. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على النايل سات بأعلى جودة hd وإشارة قوية

تمكنت قناة الفجر الجزائرية من أن تحلق في سماء القنوات الفضائية التي تعرض محتوى متنوع وأصبحت محط أنظار محبي وعشاق المسلسلات التركية وذلك لأنها تعرض باقة مميزة من أقوى وأفضل المسلسلات التركية الشهيرة وعلى رأسهم المسلسل التاريخي الملحمي قيامة عثمان الذي له ملايين المعجبين والمتابعين في الوطن العربي، ومنه فإن الكثيرين يتساءلون عن التردد الجديد للقناة بعدما تم الإعلان من قبل إدارة القناة أنه سيتم إيقاف البث على التردد القديم و إتاحته مرة أخرى من خلال تردد جديد قوي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لمتابعة المحتوى المميز الذي تعرضه قناة الفجر الجزائرية عبر شاشتها فإنه عليك تنزيل التردد الجديد للاستمتاع بالأفلام والمسلسلات التركية والعربية والتردد عبر قمر النايل سات هو:

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة: HD.

تردد قناة الفجر على عرب سات

تدعم قناة الفجر الجزائرية أيضا قمر العرب سات ليتمكن الجميع من تنزيلها ومتابعة محتواها في كل مكان في العالم، وتردد القناة عبر العربسات هو كالتالي:

التردد على العرب سات: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية

يمكن استقبال قناة الفجر على جهاز الرسيفر الخاص بك بعد تنزيل التردد الجديد وذلك من خلال اتباع ما يلي: