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“بزيادة 740 ألف دينار عراقي mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين توضخ سلم الرواتب الجديد 2024 وكيفية الاستعلام عن الراتب

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 11 ساعة
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وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

من خلال الخدمة الالكترونية المتاحة على وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين يمكن الاستعلام عن كل ما يخص الراتب عبر اتباع الخطوات التالية :

  • الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة المالية من هنا.
  • تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
  • اختيار خدمة الاستعلام عن الرواتب.
  • إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة بدقة.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 11 ساعة
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