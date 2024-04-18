“بزيادة 740 ألف دينار عراقي mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين توضخ سلم الرواتب الجديد 2024 وكيفية الاستعلام عن الراتب
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
أعلنت اللجنة النيابية لمجلس الوزراء العراقي في بيان رسمي لها عن قرار جديد برفع رواتب الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية لإعانتهم على المعيشة وتحسين مستواهم المادي وتوفير دخل لهم يكفي متطلباتهم ويشجعهم على بذل الكثير من الجهد لخدمة الدولة، واستبشر الكثير خيرا بهذا القرار ولكن يراود البعض تساؤلات عدة عن قيمة تلك الزيادة، ونوضح لكم وفقا لبيان وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين أن نسبة الزيادة ليست ثابتة ولكن تختلف حسب الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة، فكلما قل مرتب الموظف زادت نسبة الزيادة، فموظف الدرجة الاولى ستصل نسبة زيادة راتبه 150% ولكن اول شهرين سيصرف زيادة قدرها 50% فقط ثم تطبق الزيادة كاملة في وقت لاحق، أما باقي الدرجات فستكون الرواتب بها بعد الزيادة على النحو التالي :
- الراتب سيصل الى 650 الف دينار لموظفي الدرجة العاشرة.
- وراتب الدرجة التاسعة سيصل الى 727.5 الف دينار شهريا.
- ويصل راتب الدرجة الثامنة الى 819 الف دينار.
- أما الدرجة الأولى فيستصل قيمة راتب الموظف بها الى مليون ومائة الف دينار.
رابط وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
من خلال الخدمة الالكترونية المتاحة على وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين يمكن الاستعلام عن كل ما يخص الراتب عبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة المالية من هنا.
- تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- اختيار خدمة الاستعلام عن الرواتب.
- إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة بدقة.