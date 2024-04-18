“بزيادة 740 ألف دينار عراقي mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين توضخ سلم الرواتب الجديد 2024 وكيفية الاستعلام عن الراتب

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

أعلنت اللجنة النيابية لمجلس الوزراء العراقي في بيان رسمي لها عن قرار جديد برفع رواتب الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية لإعانتهم على المعيشة وتحسين مستواهم المادي وتوفير دخل لهم يكفي متطلباتهم ويشجعهم على بذل الكثير من الجهد لخدمة الدولة، واستبشر الكثير خيرا بهذا القرار ولكن يراود البعض تساؤلات عدة عن قيمة تلك الزيادة، ونوضح لكم وفقا لبيان وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين أن نسبة الزيادة ليست ثابتة ولكن تختلف حسب الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة، فكلما قل مرتب الموظف زادت نسبة الزيادة، فموظف الدرجة الاولى ستصل نسبة زيادة راتبه 150% ولكن اول شهرين سيصرف زيادة قدرها 50% فقط ثم تطبق الزيادة كاملة في وقت لاحق، أما باقي الدرجات فستكون الرواتب بها بعد الزيادة على النحو التالي :