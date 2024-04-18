هل التسجيل في حافز يؤثر على دعم حساب المواطن؟العناية بالمستفيدين يجيب

أجاب برنامج العناية بالمستفيدين من دعم حساب المواطن على تساؤل هل التسجيل في حافز يؤثر على دعم حساب المواطن؟ الذي طرحه أحد المستفيدين الراغبين في الإستفادة من دعم حافز، والجدير بالذكر أن ذلك الدعم عبارة عن دعم مادي موجه فقط لفئة العاطلين عن العمل والخريجين الباحثين عن عمل جاد حتى إيجاد فرصة عمل مناسبة للكفاءات والخبرات.

هل التسجيل في حافز يؤثر على دعم حساب المواطن؟

أكد برنامج العناية بالمستفيدين على وجود تعارض بين دعم برنامج حافز ودعم برنامج حساب المواطن وأنه لابد من الإفصاح عن قيمة الدعم من برنامج حافز عند التسجيل في حساب المواطن للحصول على الأهلية وصرف الدعم، حيث يؤثر دعم حافز على الدخل الشهري للمستفيد وقد يكون سبب في تجاوز الحد المانع وبالتالي عدم الحصول على الأهلية، لذا فإنه من الضروري الإفصاح عنه سواء إن كان ذلك الدعم لرب الأسرة المستفيد الأساسي من الدعم أو إذا كان الدعم خاص بأحد التابعين لرب الأسرة.

خطوات الإفصاح عن دعم حافز

وضح برنامج حساب المواطن خطوات الإفصاح عن قيمة الدعم من برنامج حافز في قاعدة بيانات المستفيد من حساب المواطن، حيث يتعين على المستفيد اتباع الخطوات التالية: