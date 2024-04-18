هل التسجيل في حافز يؤثر على دعم حساب المواطن؟العناية بالمستفيدين يجيب
هل التسجيل في حافز يؤثر على دعم حساب المواطن؟
أجاب برنامج العناية بالمستفيدين من دعم حساب المواطن على تساؤل هل التسجيل في حافز يؤثر على دعم حساب المواطن؟ الذي طرحه أحد المستفيدين الراغبين في الإستفادة من دعم حافز، والجدير بالذكر أن ذلك الدعم عبارة عن دعم مادي موجه فقط لفئة العاطلين عن العمل والخريجين الباحثين عن عمل جاد حتى إيجاد فرصة عمل مناسبة للكفاءات والخبرات.
هل التسجيل في حافز يؤثر على دعم حساب المواطن؟
أكد برنامج العناية بالمستفيدين على وجود تعارض بين دعم برنامج حافز ودعم برنامج حساب المواطن وأنه لابد من الإفصاح عن قيمة الدعم من برنامج حافز عند التسجيل في حساب المواطن للحصول على الأهلية وصرف الدعم، حيث يؤثر دعم حافز على الدخل الشهري للمستفيد وقد يكون سبب في تجاوز الحد المانع وبالتالي عدم الحصول على الأهلية، لذا فإنه من الضروري الإفصاح عنه سواء إن كان ذلك الدعم لرب الأسرة المستفيد الأساسي من الدعم أو إذا كان الدعم خاص بأحد التابعين لرب الأسرة.
خطوات الإفصاح عن دعم حافز
وضح برنامج حساب المواطن خطوات الإفصاح عن قيمة الدعم من برنامج حافز في قاعدة بيانات المستفيد من حساب المواطن، حيث يتعين على المستفيد اتباع الخطوات التالية:
- فتح الرابط الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن.
- الضغط على اختيار تسجيل الدخول من واجهة المنصة الرئيسية ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة.
- الضغط على زر تسجيل الدخول.
- النقر على تبويب الملف الشخصي من الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك يتم النقر على تبويب نوع الدخل.
- تنسدل قائمة بها خيارات يتم اختيار برامج حكومية ودعومات ومكافئات.
- النقر على تبويب مصدر الدخل.
- اختيار الدعم الخاص ببرنامج حافز.
- الإفصاح عن قيمة الدعم.
- النقر على قيمة حفظ التعديلات.