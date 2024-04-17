عرض bdf اسماء تعيينات وزارة التربية  العراقية العقود 2024 عموم المحافظات عبر epedu.gov.iq

تقوم وزارة التربية العراقية من فترة إلى أخرى بالإعلان عن كشوفات المقبولين في تعيينات الوزارة بمختلف المحافظات التي يتم تحديدها، خاصة في حالة الحاجة إلى مثل هذه التعيينات بالوزارة وبكافة مديرتها، إضافة إلى أن الجميع يمكنك الإستعلام عن أسمائهم عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليها أكبر عدد من الأشخاص المتقدمين في الدولة.

عرض اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

يمكن الإستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية جميع المحافظات، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي عبر الإنترنت.

ثم تقوم بإدخال رمز التحقق المرئي في الشاشة الرئيسية.

بعد ذلك يُرجى التوجه إلى خدمة الإستعلام عن التعيينات.

بعدها يتم إدخال بيانات الشخص المتقدم لكي يتمكن من الإستعلام.

القيام بالضغط على زر “بحث”.

وعندها سيتمكن من معرفة كافة الكشوفات الخاصة بالتعيينات.

في حالة إذا لم يُصادفك القبول في هذه الدفعة فستكون في الدفعة الجديدة.

شروط تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

جاءت أبرز شروط استخراج كشوفات تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-