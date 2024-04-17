100 ألف دينار زيادة فورية.. “مصرف الرافدين” يزف خبر سار لجميع المتقاعدين mof.gov.iq تعديل مفاجئ في رواتبهم

لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على بدء توزيع رواتب المتقاعدين في مختلف محافظات العراق، بما تشمل الزيادة الجديدة والمقررة البالغ قيمتها 100 ألف دينار، بعد توجيهات من قبل مجلس الوزراء العراقي وبالتعاون مع وزارة المالية، على أن يتم صرف الراتب وتوزيعه من قبل مصرف الرافدين ومصرف الرشيد المتخصصات في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين نظرًا لكونهما أكبر المصارف الحكومية العاملة في دولة العراق.

كيف استعلم عن راتب التقاعد

يمكنك معرفة قيمة راتبك التقاعدي بشيء من التفصيل، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

في البداية يُرجى البحث عن موقع وزارة المالية الرسمي.

بعد ذلك يُرجى إدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر في الشاشة الرئيسية.

بعدها يمكنك اختيار خدمة الإطلاع على راتب التقاعد.

ثم تقوم مباشرة بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالمتقاعد في الخانات الخاصة بذلك.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

وعندها ستتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب التقاعدي والزيادة المقرر صرفها مع الراتب المستحق.

شروط الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

ولكافة المتقاعدين الراغبين بإستكمال إجراءات الحصول على راتب التقاعد، لابد من انطباق بعض الشروط عليهم، وفقًا للأتي:-