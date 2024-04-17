ألحق سجل قبل غلق المبادرة.. التسجيل في منحة 300 دينار تونسي برابط رسمي والشروط المطلوبة 2024

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن وجود أي زيادة في دعم منحة تونس، مؤكدة أن قيمة الدعم تظل كما هي، واوضحت الوزارة أن يوجد بعض الشروط المحددة حتى يتم التسجيل في منحة 300 دينار تونسي بنجاح، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

التسجيل في منحة 300 دينار تونسي

بعد أن نفت وزارة الشؤون الاجتماعية الأخبار حول الزيادة في الدعم المالي المقدم في منحة تونس، وضحت كيفية التسجيل في منحة تونس لجميع المحتاجين والمتعثرين، حيث يتم ذلك بواسطة إتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية.

في حالة أن المتقدم ليس لديه حساب على الموقع، فيشترط أن يقوم المستفيد بإنشاء حساب جديد، أو أن يقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب القائم بالفعل إذا كان قد قام بالتسجيل سابقًا.

يشترط أن يتم ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل بكل المعلومات والبيانات الشخصية بشكل صحيح، وكتابة ما يلي: (الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والعنوان، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني).

كما يجب أن يتم رفع كل المستندات المطلوبة والتي تثبت صحة البيانات.

ينتظر المتقدم قليلاً حتى يتم مراجعة طلبه بشكل جيد ومن ثم قبول الطلب أو رفضه.

شروط التسجيل في المنحة التونسية

حددت الوزارة شروط منحة 300 دينار في تونس التي يجب أن تتوفر في المتقدم، وجاءت متمثلة فيما يلي: