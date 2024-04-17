“وزارة المالية” تُعلن أكبر زيادة في رواتب المتقاعدين 500 ألف دينار عراقي

أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي، عن أكبر زيادة في رواتب المتقاعدين، بما يصل الحد الأدنى فيها إلى 500 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أن راتب التقاعد أصبح شامل هذه الزيادة التي بلغت قيمتها تحديدًا نحو 100 ألف دينار عراقي، إضافة إلى شموله جميع المستفيدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، على أن يتمكن الجميع من صرفها في المواعيد الرسمية التي نكشفها لكم في السطور التالية.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين 100 ألف دينار

كشفت وزارة المالية جدول رواتب المتقاعدين بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي بلغت نحو 100 ألف دينار عراقي، في حين أن الحد الأدنى وصل لـ 500 ألف دينار عراقي يشمل كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، وجاء السلم الجديد كما على النحو الأتي:-

في حالة إذا كان المتقاعد يحصل على راتب قيمته 250 ألف دينار فأقل فسيكون الحد الأدنى له نحو 500 ألف دينار عراقي.

بينما في حال إذا كان راتب التقاعد 550 ألف دينار عراقي، فإنه بعد الزيادة البالغة 100 ألف دينار يكون 650 ألف دينار.

على أن يصل راتب المشترك من 725 ألف دينار عراقي إلى 825 ألف دينار عراقي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت الهيئة الوطنية للتقاعد أن صرف رواتب المتقاعدين يكون مع بداية كل شهر ميلادي وهو الموعد الرسمي لعمليات توزيع المستحقات المالية الخاصة بكافة المستفيدين، إضافة إلى أن ذلك يوافق 1 مايو 2024 ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، وفي حالة وجود إجازة يتم تحديد موعد جديد لعمليات الصرف.