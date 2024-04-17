سجلي برابط رسمي anem.dz.. دعم مالي لمن يتوفر به شروط منحة البطالة للمتزوجات بالجزائر 2024 

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إطلاق منحة جديدة مخصصة للنساء المتزوجات تسمى “بمنحة البطالة”، وهي مقتصرة على المتزوجات فقط بناءً على مجموعة من المعايير والضوابط المحددة، ويمكن التسجيل بها بواسطة رابط رسمي مباشر بكل سهولة ويسر، وفيما يلي سوف نتعرف على شروط منحة البطالة للمتزوجات بالجزائر 2024 وخطوات التسجيل.

شروط منحة البطالة للمتزوجات بالجزائر 2024

يتساءل الكثير من السيدات حول شروط منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024، حيث أن تتمثل فيما يلي:

أولًا، يجب أن تحصل المرأة المتزوجة جزائرية الجنسية.

يشترط أن تتواجد داخل أراضي الجزائر دائما.

يتوجب أيضًا أن يكون العمر الأدنى للمتقدم تسعة عشر عامًا، وألا يتجاوز عمرها الأربعين عامًا.

على الزوج أن يكون غير مستفيد من دخل مستقر أو أنه ليس لديه دخل كافي له وللعائلة.

ينبغي على المرأة المتزوجة أن توفر مأوى لأطفالها.

يشترط أن لا يتواجد لدى المرأة المتزوجة دخل ثابت أو وظيفة أو ممتلكات يمكن تحقيق النفع من خلالها.

ينبغي ألا تتلقى المتقدمة أي نوع من الإسناد المالي أو المعونات الأخرى من أي مبادرة جزائرية اخرى.

خطوات التقديم على بطاقة البطالة للنساء المتزوجات في العام 2024

إذا توفرت في المرأة الشروط السابقة، يمكن أن يتم الدخول على رابط منحة البطالة minha anem dz بالجزائر 2024 وأتباع خطوات التسجيل الآتية: