“5 أيام متواصلة للموظفين”.. موعد وعدد أيام اجازة شم النسيم 2024 للقطاعين باليوم والتاريخ

يتصدر موعد وعدد أيام اجازة شم النسيم 2024 للقطاعين باليوم والتاريخ قوائم البحث على محرك البحث جوجل، حيث يتزامن ذلك مع بداية فصلي الربيع والصيف. من المتوقع أن يحل شم النسيم في مصر في شهر مايو المقبل، وذلك بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة، وتم تحديد التوقيت وفقًا الحسابات التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد إجازة شم النسيم 2024

تحدد موعد إجازة شم النسيم في عام 2024 وفقًا للحسابات الفلكية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حيثُ سيكون يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، وهو اليوم الذي يصادف اليوم السابع والعشرين من شهر شوال لعام 1445 هـ.

عدد أيام إجازة شم النسيم 2024 للقطاعين

وتبدأ قائمة الإجازات بعد الإجازة المطولة التي حصل عليها الموظفين في القطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك، من إجازة عيد تحرير سيناء، والتي ستكون يوم الخميس، 16 شوال – 25 أبريل 2024، ووفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بضم عيد العمال إلى إجازة شم النسيم، أصبحت عدد الأيام التي سيحصل عليها القطاعين أيضًا 5 أيام على النحو التالي:

عيد العمال: الخميس، 23 شوال – 2 مايو 2024.

عطلة أسبوعية: الجمعة، 24 شوال – 3 مايو 2024.

عطلة أسبوعية: السبت، 25 شوال – 4 مايو 2024.

عيد القيامة: الأحد، 26 شوال – 5 مايو 2024.

شم النسيم: الإثنين، 27 شوال – 6 مايو 2024.

الإجازات المتبقية في عام 2024

وبالإضافة إلى إجازة شم النسيم، يوجد مجموعة من الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، وفقًا لما تم الإعلان عنه حتى الآن. هذه الإجازات تشمل: