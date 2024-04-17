أغاني لولو بلا حدود.. تردد قناة وناسة لولو للاطفال 2024 لمتابعة أقوى وأمتع الأناشيد الرائعة

في تلك الفترة تحرص بعض القنوات على تغيير ترددها، لذا فإن الجميع يبحث عن تردد قناة وناسة الجديد، وتلك القناة تمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي، ويعود ذلك إلى محتواها المتميز الذي تقدمه إلى جميع الصغار، لذا يتوجب على الآباء البدء في استقبال القناة بالتردد الجديد، وذلك بعد أن تم تغييره لإضافة بعض المميزات بداخل القناة مع تصحيح الأخطاء والعيوب التي كانت تتواجد بها.

تردد قناة وناسة على نايل سات

يتوفر تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات، وذلك حتى يسهل استقبال القناة في مختلف المنازل، لذا حتى يتم استقبال قناة وناسة يلزم معرفة تردد القناة الجديد وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

تم الإعلان بواسطة إدارة قناة وناسة عن تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك حتى يبدأ الجميع في استقبال القناة ومشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد والبرامج المسلية التي تعرض بشكل يومي ومستمر، لذا جاء التردد كالتالي:

تردد القناة: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

أناشيد قناة وناسة الجديدة

باقة رائعة من الأناشيد والأغاني التي تقدمها قناة وناسة إلى جميع المشاهدين، وتتميز تلك الأناشيد بأهدافها السامية والتي تعد عبارة عن تعليم الأطفال وإرشادهم إلى الأفعال الصحيحة، كما أن القناة تعلم الأطفال الحروف والأرقام التي هم بحاجة لها، لذا تعد من أبرز الأناشيد التي تتوفر على القناة عبارة عن الآتي: