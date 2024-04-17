هل سيتم تبكير موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر مايو؟ الموارد البشرية تجيب

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تساؤل هل سيتم تبكير موعد صرف حساب المواطن شهر مايو؟ حيث يتطلع المستفيدين إلى معرفة الموعد الدقيق لصرف الدعم الشهري للحاصلين على الأهلية نظراً لأن ذلك الدعم يعد مصدر الدخل الوحيد للعديد من الأسر المستفيدة، والجدير بالذكر أنه قد تم تدشين ذلك الدعم بهدف مساعدة الأسر السعودية التي تأثرت سلباً من التوسعات الاقتصادية وغلاء الأسعار.

موعد صرف حساب المواطن شهر مايو

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تاريخ موحد لصرف الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن وهو العاشر في الشهر الميلادي وذلك لتطبيق أوامر خادم الحرمين الشريفين في توحيد صرف الرواتب والمعاشات من برامج الدعم، وينتظر المستفيدين من الدعم صرف الدفعة الخاصة بشهر مايو والتي سيتم صرفها بالتبكير لمدة 24 ساعة، لوجود تعارض بين موعد الصرف الأساسي ويوم الجمعة عطلة رسمية في المملكة.

وعلى إثر ذلك يصبح الصرف يوم الخميس الموافق التاسع من شهر مايو من عام 2024، أي متبقي على الصرف ما يقارب واحد وعشرين يوماً فقط لمن سيحصل على الأهلية الخاصة بدفعة مايو التي يتم الإعلان عنها في عقب الانتهاء من دراسة الأهلية في نهاية شهر أبريل الجاري.

من هم المستهدفون من حساب المواطن ؟

يوجه الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن لفئة محددة من أبناء المملكة العربية السعودية وهم الفئة الأكثر استحقاقاً للدعم، وقد تم تصنيفهم على النحو التالي: