زيادة 50% في الدعم.. ما هي حقيقة زيادة المنفعة الاجتماعية بعمان؟ الصندوق يكشف التفاصيل

تقدم الحكومة العمانية بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية، منفعة كبار السن التي تعتبر من أهم المبادرات التي يتم تقديمها للمواطنين الذين تعدوا الستين عام من عمرهم ولكن تحت شروط وضوابط محددة، كما تم تقديم منفعة الأطفال، والتي يتم تقديمها أيضاً بشروط محددة، وذلك لكي يتم تحسين الدخل الشهري لهم وتوفير احتياجاتهم، وفيما يلي سوف نتعرف على حقيقة زيادة المنفعة الاجتماعية بعمان.

حقيقة زيادة المنفعة الاجتماعية بعمان

دائما ما يقوم صندوق الرعاية الاجتماعية في سلطنة عمان بتقديم المبادرات التي تساعد المواطنين منخفضي الدخل، مثل كبار السن والأطفال وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة، حيث يقوم الصندوق بتقديم الدعم المالي للمواطنين حسب شروط وضوابط محددة، وجاءت الكثير من الأخبار حول زيادة المنفعة بنسبة 50% في قيمة المنفعة الاجتماعية بمناسبة شهر رمضان الكريم، ولكن كل هذه شائعات ليس لها أساس من الصحة.

التسجيل في المنفعة الاجتماعية للاطفال وكبار السن

يمكن أن يتم الإنضمام لكل المواطنين في حالة توافر بهم شروط التسجيل في منفعة عمان لعام 2024، حيث يتم ذلك بواسطة إتباع الخطوات التالية: