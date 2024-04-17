طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 وأسعار البطاقة العاجلة والأوراق المطلوبة

في تلك الفترة يبحث الجميع عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024، وذلك بعد أن قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن الاستمارة الخاصة بالرقم القومي والخطوات اللازمة، حتى يتمكن الفرد من استخراجها بأسرع وقت. كما قامت وزارة الداخلية بالتنويه على جميع المهتمين بضرورة شراء الاستمارة، والتي تم الإعلان عن سعرها، حيث يختلف تبعا لنوعها وسنوضح ذلك في السطور القادمة.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

يجب معرفة طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024، التي سنوضحها لكم حتى يتم استخراج البطاقة في أسرع وقت ممكن، لذا تتمثل الخطوات الخاصة لاستخراج البطاقة في الآتي:

أولا يجب على الفرد زيارة السجل المدني حتى يتمكن من القيام بتسجيل جميع البيانات المطلوبة، ويقوم بتقديم الطلب لاستخراج البطاقة.

بعد ذلك يقوم الفرد بتقديم كافة الأوراق المطلوبة التي توضح هويته وتؤكدها، كما يجب أن تكون الوثائق المرسلة موثوق منها 100%.

ينتقل بعد ذلك الفرد إلى قسم التصوير حتى يتم التقاط صورة له.

يجب أن يتم تسديد رسوم إصدار البطاقة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 50 جنيهًا في حال كانت استمارة عادية.

بعد أن يمر حوالي 15 يوم يتوجه الفرد إلى السجل المدني حتى يستلم البطاقة الجديدة.

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي

قبل أن يتوجه الفرد إلى السجل المدني حتى يقوم باستخراج بطاقة الهوية الوطنية الجديدة، يعرض بعض الأسئلة والتي من أبرزها هو سعر استخراج البطاقة، والذي تم توضيحه بواسطة وزارة الداخلية، وأكدت على أنه يختلف تبعا لبعض الأمور، لذا يأتي سعر إصدار البطاقة كالتالي:

نوع الاستمارة السعر (جنيه مصري) مدة الاستلام VIP 305 2 ساعة مستعجلة 175 24 ساعة عاجلة 125 3 أيام عادية 50 15 يومًا

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

يُلجأ العديد من المواطنين إلى طلب استخراج بطاقة الرقم القومي، وغالبًا ما يثور لديهم استفسار حول الوثائق المطلوبة لهذا الغرض؛ وفيما يلي توضيح للمستندات الضرورية التي يجب تقديمها لاستخراج البطاقة: