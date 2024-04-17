طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 وأسعار البطاقة العاجلة والأوراق المطلوبة
استخراج بطاقة الرقم القومي 2024
في تلك الفترة يبحث الجميع عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024، وذلك بعد أن قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن الاستمارة الخاصة بالرقم القومي والخطوات اللازمة، حتى يتمكن الفرد من استخراجها بأسرع وقت. كما قامت وزارة الداخلية بالتنويه على جميع المهتمين بضرورة شراء الاستمارة، والتي تم الإعلان عن سعرها، حيث يختلف تبعا لنوعها وسنوضح ذلك في السطور القادمة.
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024
يجب معرفة طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024، التي سنوضحها لكم حتى يتم استخراج البطاقة في أسرع وقت ممكن، لذا تتمثل الخطوات الخاصة لاستخراج البطاقة في الآتي:
- أولا يجب على الفرد زيارة السجل المدني حتى يتمكن من القيام بتسجيل جميع البيانات المطلوبة، ويقوم بتقديم الطلب لاستخراج البطاقة.
- بعد ذلك يقوم الفرد بتقديم كافة الأوراق المطلوبة التي توضح هويته وتؤكدها، كما يجب أن تكون الوثائق المرسلة موثوق منها 100%.
- ينتقل بعد ذلك الفرد إلى قسم التصوير حتى يتم التقاط صورة له.
- يجب أن يتم تسديد رسوم إصدار البطاقة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 50 جنيهًا في حال كانت استمارة عادية.
- بعد أن يمر حوالي 15 يوم يتوجه الفرد إلى السجل المدني حتى يستلم البطاقة الجديدة.
أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي
قبل أن يتوجه الفرد إلى السجل المدني حتى يقوم باستخراج بطاقة الهوية الوطنية الجديدة، يعرض بعض الأسئلة والتي من أبرزها هو سعر استخراج البطاقة، والذي تم توضيحه بواسطة وزارة الداخلية، وأكدت على أنه يختلف تبعا لبعض الأمور، لذا يأتي سعر إصدار البطاقة كالتالي:
|نوع الاستمارة
|السعر (جنيه مصري)
|مدة الاستلام
|VIP
|305
|2 ساعة
|مستعجلة
|175
|24 ساعة
|عاجلة
|125
|3 أيام
|عادية
|50
|15 يومًا
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
يُلجأ العديد من المواطنين إلى طلب استخراج بطاقة الرقم القومي، وغالبًا ما يثور لديهم استفسار حول الوثائق المطلوبة لهذا الغرض؛ وفيما يلي توضيح للمستندات الضرورية التي يجب تقديمها لاستخراج البطاقة:
- تعبئة استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي، والتي يمكن الحصول عليها من مكاتب السجل المدني.
- تقديم بطاقة تحقيق الشخصية “شخصية / عائلية” أو جواز السفر لتثبت شخصيتك كمواطن.
- إرفاق صورة ضوئية لشهادة الميلاد في حال توفرها.
- في حالة الزواج، يجب تقديم صورة من وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج، للزوجات فقط.
- إذا كنت تعمل في مهنة محددة، يجب عليك تقديم اعتماد المهنة من النقابة المختصة.
- تقديم خطاب التأمينات إذا كنت تعمل بالإدارة الخاصة.
- في حال كنت تمتلك نشاط تجاري، يجب إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري والتأكد من الأصل.
- في حالة إثبات المؤهل الدراسي، يجب إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي بعد التأكد من الأصل.