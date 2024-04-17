الرسمي .. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156 على قناة الفجر وسبب تأجيل

الموعد الرسمي لعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156،عقب التأجيل الاخيرة بمناسبة عيد الفطر المبارك لذلك اعلنت ادارة قنوات اي تي في التركية الشركة الناتجة لذلك العمل التركي الضخم عن تأجيل عرض الحلقة 156 من مسلسل قيامة عثمان ولذلك ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من محبى وعشاق الدراما التركية عن مسلسل قيامة عثمان من اجل معرفة الموعد الرسمي لعرض الحلقة .

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

وإستطاع المسلسل التركي خلال سنوات بسيطة ان يكوين قاعدة جماهيرية كبيرة للغاية في الوطن العربي وايضا العديد من الدول الاوروبية، واستطاع ان يعمل على جذب الكثير من المشاهدين اليه، وذلك لما يقدمه من أحداث تاريخية تجذب الكثير من المشاهدين اليه، ومن خلال المقال التالي سوف نوضح كافة التفاصيل حول المواعيد الرسيمية لعرض الحقلة الجديدة من المسلسل التركي قيامة عثمان والتي من المفترض عرضها الاسبوع القادم علي قناة اي تي في والفجر الجزائرية .

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة atv التركية

التردد: 10769.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة atv التركية على عربسات

التردد: 12692.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.