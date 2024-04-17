قدرها 4 ملايين ريال سعودي.. جوائز المسابقة العالمية للملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم 2024 وأهم التفاصيل 

مع إنطلاق المسابقة العالمية للملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم في مدينة مكة المكرمة خلال شهر صفر لعام 1446، يتساءل المواطنين المتقدمين عن المسابقة العالمية للملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم، حيث خصصت جوائز قيمتها حوالي أربعة ملايين ريال سعودي، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

جوائز المسابقة العالمية للملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم

تم الإعلان عن مسابقة المتنافسون إذاعة القران الكريم التي تخصص مبلغ إجمالي قدره أربعة ملايين ريال سعودي كمكافآت في مسابقة الحفظ العالمية للقرآن الكريم، التي تحمل اسم الملك عبد العزيز، ويتم تقسيم هذا المبلغ على النحو الآتي:

تتراوح قيمة جوائز الفئة الأولى بين 400 و450 و500 ألف ريال سعودي، ويتم منحها على التوالي للمتسابقين الذين يحصلون على المركز الأول والثاني والثالث.

يتضمن الفرع الثاني جوائز مالية تتراوح قيمتها بين 250 و275 و300 ألف ريال سعودي، حيث يحصل الفائزون في المراكز الثلاثة الأولى على هذه الجوائز على التوالي.

المركز الثالث يتضمن جوائز بقيمة 160، 170، 180، 190، و 200 ألف ريال، تُمنح لخمسة مشاركين بناءً على ترتيبهم من الأول إلى الخامس.

ويتم منح جوائز الفئة الرابعة التي تبدأ من 150 ألف ريال وتقل تدريجيًا بواقع 140، 130، 120 وأخيرًا 110 آلاف ريال للمراكز الخمسة الأولى على التوالي، انطلاقًا من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة.

المجموعة الخامسة تمنح جوائز بقيم 65 و60 و55 و50 و45، ويتم توزيعها تباعاً بدءًا من الأعلى.

تفاصيل مسابقة العالمية للملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم

تم الإعلان عن فروع مسابقة الملك عبد العزيز في المجالات الآتية: