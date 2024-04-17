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اغتنم الفرصة للحصول على راتب مجزي.. التقديم على وظائف شرطة سلطنة عمان 2024 برابط مباشر
أعلنت الحكومة العمانية عن فتح باب التقديم على وظائف شرطة سلطنة عمان 2024 بشكل إلكتروني عن طريق المنصة الرسمية الإلكترونية التجنيد المخصص للوظائف العسكرية والأمنية، تحت شروط وضوابط محددة، ويسعى الكثير من المواطنين للانضمام بهذه الوظائف، نظرا لما تقدمه من مزايا متعددة ومرتبات مجزية، هذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي بشكل مفصل.
التقديم على وظائف شرطة سلطنة عمان 2024
تم الإعلان عن رابط التقديم على وظائف شرطة عمان 2024، حيث يتم ذلك بواسطة إتباع الخطوات التالية:
- أولا يتم الدخول على المنصة الرسمية لتجنيد عمان.
- يتم اختيار فئة الوظائف (وظائف عسكرية وأمنية).
- بعد ذلك يتم تحديد المؤهل العلمي.
- ومن خلال الوظائف المتوفرة، يتم اختيار الوظيفة المناسبة حسب المؤهل الدراسي.
- بعد ذلك سوف يتم انتقالك إلى صفحة لتسجيل الدخول خاصة بالتوظيف، وفيها ستُطلب منك إدخال المعلومات الآتية: (الرقم المدني، كلمة مرور المستخدم، كود التحقق الظاهر على الشاشة).
- ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- بعد ذلك سوف يظهر استمارة خاصة بالتسجيل لمجموعة من الوظائف، تتطلب تحرير المعلومات الآتية فيها: (الرقم المدني، تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي للمتقدم، ترتيب الرغبة من الاولى للخمسة، سنة الإنتهاء من الدراسة، وأرقام الاتصال).
- سوف يتطلب من المتقدم رقم الهاتف أولاً، ثم إدخال رقم هاتف آخر والتأكد منه.
- يتم رفع صورة من الهوية الشخصية، وثيقة اختبار الآيلتس، ومستندات التأهيل التعليمي مثل شهادة الثانوية العامة.
- ويجب أن يتم رفع صورة عن جواز سفر الأب والأم.
- بعد الانتهاء من هذه الخطوة، سوف تكون قد أكملت عملية التسجيل عند الضغط على أيقونة “تسجيل”.