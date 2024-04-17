اغتنم الفرصة للحصول على راتب مجزي.. التقديم على وظائف شرطة سلطنة عمان 2024 برابط مباشر 

أعلنت الحكومة العمانية عن فتح باب التقديم على وظائف شرطة سلطنة عمان 2024 بشكل إلكتروني عن طريق المنصة الرسمية الإلكترونية التجنيد المخصص للوظائف العسكرية والأمنية، تحت شروط وضوابط محددة، ويسعى الكثير من المواطنين للانضمام بهذه الوظائف، نظرا لما تقدمه من مزايا متعددة ومرتبات مجزية، هذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي بشكل مفصل.

التقديم على وظائف شرطة سلطنة عمان 2024

تم الإعلان عن رابط التقديم على وظائف شرطة عمان 2024، حيث يتم ذلك بواسطة إتباع الخطوات التالية: