“وصل أخيراً” هاتف أيفون الغلابة اللي هيجننكم بمواصفاته ومميزاته وسعره المناسب!

ما زالت شركة أوبو تعمل على تطوير منتجاتها من الهواتف المحمولة حتى قامت بإنتاج هاتف ذكي جديد ينافس هواتف آيفون، ولثقة الكثير من الناس في شركة أوبو العالمية بدأ الكثير يبحث ويتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف الجديد، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أيفون الغلابة وصل من تاني تعرف على مواصفات ومميزات هاتف oppo Reno 11F 5G وسعره في مصر.

مواصفات هاتف oppo Reno 11F 5G

وبعد الأخبار الكثيرة المنتشرة حول ذلك الهاتف، سوف نتناول الآن أهم وأبرز مواصفاته فيما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف oppo Reno 11F 5G عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم الشبكات التي يدعمها G2, G3, G4, G5 حجم الشاشة ٦،٧ بوصة نوع الشاشة Amoled معدل التحديث ١٢٠ هرتز سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير الرامات ٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت، ٢٥٦ جيجا بايت نوع المعالج ميدياتك Dimenisty 7050 ألوان الهاتف أخضر أزرق بنفسجي نظام التشغيل اندرويد ١٤ عدد الكاميرات ٣ كاميرات نسبة قوة الشحن ٦٧ وات دقة الكاميرا الخلفية ٦٤ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ ميجا بيكسل

مميزات هاتف oppo Reno 11F 5G

يحتوي هاتف oppo Reno 11F 5G على العديد من المميزات التي جعلته ينافس هاتف آيفون منها ما يلي:

أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على أفضل رؤية.

بالإضافة إلى كاميرا أمامية وخلفية ذات دقة وجودة لا مثيل لها بل وتعد من أفضل ما يميز ذلك الهاتف.

بالإضافة أيضاً إلى الشكل الأنيق والألوان الجذابة والعصرية التي تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

وأيضا يدعم سعة تخزين داخلية كبيرة جداً بل ويمكن توسيعها بكارت ميموري.

سعر هاتف oppo Reno 11F 5G

بعد معرفة المواصفات والمميزات السابقة يجب أن نعرض لكم أيضاً سعره وهو كما يلي: