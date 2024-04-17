“لعبة كرة الرأس” لعبة جديدة من العيار الثقيل هتعجب الجميع!

إن لعبة كرة الرأس لعبة ثنائية الأبعاد، حيث تضم اللعبة لاعبين فقط، كما أن من مواصفات لعبة كرة الرأس انها ستعطي لكل لاعب تسعون ثانية بهدف تسديد أكبر عدد من الأهداف ضد اللاعب الأخر، كما أنها أيضا تعطي لكل لاعب 5 أزرار وهما زر يساعد على القفز بسهولة وزر يجعلك تسدد الكرة أما للأسفل أو للأعلى، ويوجد ايضا زر يستطيع اللاعب من خلاله تشغيل مهاراته الخاصة به.

لعبة كرة الرأس

إن لعبة كرة الرأس لعبة شيقة ومميزة، حيث إنه يتم لعبها عن طريق بعض ضربات بالرأس مع ركلات من كرة القدم، وهي مناسبة لجميع الفئات العمرية المختلفة، كما يميزها ايضا وجود وجوه لاعبي كرة قدم مشهورين جدا وجوه لا يمكن عدها من وجوه الحيوانات، كما أنها تستطيع تحميلها ولعبها على جهازك بنظام الاندرويد.

ومن كثرة متعتها قام تحميلها أكثر من مليون شخص عن طريق جوجل بلاي وذلك لسهولة لعبها وتطورها ومظهرها الجذاب جعل اللعبة تحقق نجاح كبير، كما أن لعبة كرة الرأس زادت من إمكانياتها من خلال إضافة ألعاب للاعبين من المجموعة نفسها، كما أنها تتيح للاعب الاختيار بين الشخصيات المختلفة من الحيوانات لهم مهارات وقدرات بطريقة خيالية مقارنة باللاعبين الموجودين فعلاً.

تحميل لعبة هيد بول 2 للكمبيوتر

لكي تتمكن من تحميل لعبة هيد بول 2 على جهازك الكمبيوتر عليك اتباع عدة خطوات متتالية، وهي كالآتي :