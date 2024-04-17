“خد الجواز الجديد وأنت في بيتك” استخرج جواز سفرك إلكترونياً في 5 دقايق من غير زحمة ولا مشاوير!

يرغب العديد من المواطنين في معرفة خطوات استخراج جواز سفر 2024 إلكترونياً نظرا لاعتباره من أكثر المستندات التي يحتاج إليها المسافرين سواء في العمل أو سياحة، استخرج جواز السفر كان قديما صعبا للغاية، لكن مع تقدم التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت من أكثر الخطوات السهلة، حيث يمكنك استخراج جواز السفر بكل سهولة من خلال الموقع الرئيسي لوزارة الداخلية، لأننا نحرص على تقديم ما هو جديد لكم وكل ما ينال اعجابكم، وفرنا لكم طريقة استخراج جواز السفر إلكترونيا.

خطوات استخراج جواز سفر 2024 إلكترونياً

أصبحت محركات البحث على جوجل مليئة عن كيفية استخراج جواز السفر، حيث يمكنك استخراج جواز السفر بواسطة الموقع الرئيسي لوزارة الداخلية، يعتبر من أسهل الإجراءات التي يمكن تنفيذها، للتعرف عليها، تابع فيما يلي:

تسجيل دخول إلى الموقع الرئيسي لوزارة الداخلية.

اضغط على دليل خدمات الحكومية.

اختر خدمة الهجرة والجنسية، سوف يتم تحويلك إلى إدارة العامة الجوازات.

ثم قم بإنشاء حساب أو ادخل على حسابك الذي قمت بإنشائه من قبل.

ادخل جميع البيانات المرادة من أجل إستخراج جواز السفر.

قوم بتقديم أوراق المرادة.

ادفع الرسوم الخدمة الإلكترونية من خلال الدفع اون لاين.

سوف يتم تحديد موعد استلام جواز السفر، بناء على نوع الطلب الذي قمت بتقديمه.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والاوراق المطلوبة 2024

شراء نموذج 29 مميكن.

ملء جميع البيانات المرادة.

تقديم المستندات المرادة.

دفع قيمة الخدمة، تحتوي على رسوم إضافية.

خطوات استخراج جواز سفر مميكن 2024

اذهب إلى جوازات التي تتعلق بمحل الإقامة.

اكتب جميع البيانات وسحب نموذج 29 جوازات.

قوم بتقديم أوراق استخراج جواز السفر المرادة.

قوم بدفع رسوم استخراج.

استلام إيصال يثبت استلام جواز السفر.

قدمنا لكم اليوم خطوات استخراج جواز سفر 2024 إلكترونياً مع معرفة خطوات استخراج جواز سفر مستعجل.