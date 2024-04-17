خبر حزين لمستفيدي الرعاية الاجتماعية.. “وزارة العمل” تصدم المواطنين بشأن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

لم تكن هي المشكلة الأولى التي يتعرض إليها المواطنين العراقيين، في تأخير الدعم عنهم خاصة وأن برنامج الرعاية الاجتماعية المطروح من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يضم عدد كبير من الأشخاص المسجلين فيه، حتى أن الجميع في حالة انتظار كبيرة لصدور الوجبة السابعة التي تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات، مما أضطر البعض في عرض استفسارات عن سبب التأخير، لتقوم الوزارة بالرد عليها وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم.

لماذا تأخرت الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية تأخرت عن باقي الوجبات الماضية، نظرًا لعدة إجراءات تقوم الوزارة بإتخاذها في الوقت الحالي، وهو العمل على حصر وتدقيق جميع الأسماء المتقدمين لحصولهم على الدفعة الجديدة من الرعاية الاجتماعية، وكذلك العمل على تدبير التمويل اللازم توزيعه عبر المصارف الحكومية العاملة في دولة العراق، وعقب الإنتهاء من كل هذه الإجراءات سيتم عرض الكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة.

عرض كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكنك استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والجديدة، وفقًا للخطوات التالية: –