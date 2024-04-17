مش عايز تشتري ذهب… اتفرج على أسعاره النهاردة هتغير رأيك.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 أبريل محلياً وعالمياً

زادت استفسارات الناس حول سعر الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاعه عالمياً في 17 أبريل 2024، حيث شهد الذهب ارتفاعاً نسبياً خلال الساعات الأخيرة، هذا الارتفاع دفع العديد من الأشخاص للنظر في شراء المشغولات الذهبية، سُجّل ارتفاع في أسعار الذهب في بداية التعاملات في مصر، بعد تراجع سجله الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 أبريل

سجلت أسعار الذهب اليوم لعيار 24 قيمة تصل إلى 3714 جنيهًا.

في حين وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 3250 جنيهًا.

بينما بلغت أسعار الذهب الآن لعيار 18 نحو 2785 جنيهًا.

ووصلت قيمة الذهب لعيار 14 إلى حوالي 2166 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في مصر

في محلات الصاغة اليوم، بلغت أسعار جنيه الذهب لعيار 21 حوالي 26000 جنيه، مع وزن يبلغ 8 جرامات، وتُعتبر قيمة جنيه الذهب لعيار 21 معادلة لقيمة الذهب الخام، دون إضافة تكاليف المصنعية أو الضرائب أو التكاليف الإضافية مثل الدمغة.

سعر الذهب المستعمل اليوم في مصر

سُجّلت أسعار الذهب لعيار 24 بقيمة تصل إلى 3685 جنيهاً. بينما وصلت قيمة الذهب لعيار 21 إلى 3225 جنيهاً. كما بلغت قيمة الذهب لعيار 18 حوالي 2764 جنيهاً. ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى نحو 2150 جنيهاً.

سعر الذهب العالمي

شهد سعر الذهب العالمي يوم أمس ارتفاعًا بنسبة 1.7٪، حيث وصل إلى أعلى مستوى تاريخي يوم الجمعة الماضية عند 2431 دولار للأونصة، ومنذ بداية شهر أبريل، سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 6.2٪، هذا الارتفاع الأخير جاء نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد هجوم إيران على الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار توقعات برد وشيك من الكيان الصهيوني، وأدت المخاوف من تصاعد الصراع في المنطقة إلى زيادة الطلب على الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا تقليديًا بفضل استقرار أسعاره النسبي، خاصة في فترات الاضطرابات العالمية.

على الرغم من صدور بيانات مبيعات التجزئة للاقتصاد الأمريكي، التي أظهرت ارتفاعًا أعلى من المتوقع في مارس، إلا أن سعر الذهب تمكن من الارتفاع يوم أمس، مدفوعًا بالاستمرار في مستويات الإنفاق من قِبَل القطاع العائلي الأمريكي، مما يُظهر الاستمرار في معدلات التوظيف وارتفاع معدلات الأجور.