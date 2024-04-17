100 دولار كام دينار.. ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار اليوم الأربعاء 2024 العراق

شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا مفاجأ في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 داخل أسواق بغداد وأربيل عاصمة اقليم كوردستان، إضافة إلى أن الأسعار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتصل إلى 14875 دينار عراقي مقابل الـ 100 دولار أمريكي، وذلك مقابل 148250 دينارًا عراقي في أخر تعاملات له أمس الثلاثاء.

ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

ووفقًا لوسائل الإعلام العراقي، فإن أسعار البيع داخل محال الصيرفة ارتفعت إلى 149750 دينارًا عراقي مقابل الـ 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء نحو 14775 دينارًا عراقيًا لكل 100 دولار، وذلك مع تغيرات طارئة في الأسعار مأخوذة بأسباب الحرب والإضطرابات التي تحدث بين البلدان في الخارج، هذا وأن السعر داخل بورصة أربيل سجل ارتفاعًا كذلك ليصل سعر البيع فيه إلى 14880 دينار عراقي مقابل 148600 دينار للشراء لكل 100 دولار.

سبب انخفاض الدينار مقابل الدولار الأمريكي

وفي سياق متصل أكد خبراء الاقتصاد العراقيين، أن ارتفاع سعر الصرف يرجع إلى أن المعروض من العملة الأجنبية لأغراض الاستيراد أقل من الحاجة الفعلية داخل البنوك والمصارف العاملة في دولة العراق، هذا وأن مبيعات البنك المركزي وصلت قرابة الـ 200 مليون دولار مما تُعني بالضرورة بيع هذه الكمية من الدولار فعليًا، كما أن هذه المبيعات المطروحة من قبل المركزي العراقي لا تتم بفعل رفض معاملات الشراء عبر نظام.