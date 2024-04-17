لينك التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن 2024 apps.moe.gov.jo

كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن رابط التسجيل في امتحان التوجيهي لجميع الطلبة بالثانوية العامة، وذلك بما يشمل الطلاب الذين لم يحققوا نسبة الـ 50%، بما يهدف هذا الإختبار إلى تحسين مستواهم مرة أخرى في كافة التخصصات والمواد الذين تراجعوا فيها، ويمكنك التسجيل في امتحان التوجيهي إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية التسجيل في امتحان التوجيهي 2024 الاردن

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في امتحان التوجيهي داخل دولة الأردن، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

بعد ذلك يُرجى تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

ليتم اختيار قسم الإمتحانات.

وعليه يُرجى القيام بإدخال كافة البيانات المتعلقة بالطالب ومنها رقم الجلوس والرقم الوطني للطالب المتقدم.

إرفاق وسيلة التواصل سواء البريد الإلكتروني أو رقم الجوال.

الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

لإتمام عملية التسجيل في امتحان التوجيهي.

ما هي شروط التسجيل في امتحان التوجيهي بالأردن؟

حتى تتمكن من التسجيل في امتحان التوجيهي داخل دولة الأردن، لابد من اتباع الشروط المتمثلة في الأتي:-