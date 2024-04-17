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اضبطها الآن تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد وسلي طفلك بأجمل برامج وفقرات القناة
اضبطها الآن تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد وسلي طفلك بأجمل برامج وفقرات القناة
تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد يبحث عنه الكثيرو من الآباء والأمهات لكي يضبطوا القناة لأطفالهم، حيث تعمل القناة على إدخال السعادة والفرح على الأطفال، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات القمر الصناعي النايل سات، وأهم ما تقدمه القنا من برامج وحكايات جميلة وممتعة.
تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد
شاهد قناة توم وجيري على القمر الصناعي العرب سات والقمر الصناعي النايل سات من خلال الترددات التالية:
تردد قناة توم وجيري علي القمر الصناعي النايل سات:
- التردد:12149
- الاستقطاب:أفقي.
- معدل الترميز:27500
- معامل الخطأ:5/6
- الجودة: sd
تردد قناة توم وجيري علي القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 11315
- استقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل الخطأ: 6/5
- الجودة:sd
أفضل برامج القناة
تعرض قناة توم وجيري مجموعة كبيرة من البرامج والحكايات والتي من أهمها ما يلي:
- توم وجيري: سلسلة كرتونية كلاسيكية تحكي قصة مطاردة القط توم للفأر جيري.
- سبايك وآيك: سلسلة كرتونية كوميدية تدور حول كلب صيد يدعى سبايك وشقيقه الصغير آيك.
- دروب: سلسلة كرتونية تعليمية للأطفال الصغار، تُقدم الحروف والأرقام والألوان بطريقة ممتعة وجذابة.
- تيتو ونانا: سلسلة كرتونية كوميدية تدور حول قطتين توأمتين تدعى تيتو ونانا.
- السنافر: سلسلة كرتونية تدور حول مجموعة من الكائنات الزرقاء الصغيرة التي تعيش في غابة سحرية.
- سكوبي دو: سلسلة كرتونية غامضة تُحل فيها عصابة سكوبي دو الألغاز مع كلبهم الكبير سكوبي دو.
- فليكنت: سلسلة كرتونية كوميدية تدور حول دب يدعى فليكنت وصديقه الغراب نيد.
- غارفي: سلسلة كرتونية كوميدية تدور حول صبي شقي يدعى غارفي.
- جوني برافو: سلسلة كرتونية كوميدية تدور حول شاب مغرور يدعى جوني برافو.
- مغامرات ديدبول: سلسلة كرتونية كوميدية تُحاكي مغامرات بطل خارق يُدعى ديدبول.