اضبطها الآن تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد وسلي طفلك بأجمل برامج وفقرات القناة

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد يبحث عنه الكثيرو من الآباء والأمهات لكي يضبطوا القناة لأطفالهم، حيث تعمل القناة على إدخال السعادة والفرح على الأطفال، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات القمر الصناعي النايل سات، وأهم ما تقدمه القنا من برامج وحكايات جميلة وممتعة.

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد

شاهد قناة توم وجيري على القمر الصناعي العرب سات والقمر الصناعي النايل سات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة توم وجيري علي القمر الصناعي النايل سات:

التردد:12149

الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز:27500

معامل الخطأ:5/6

الجودة: sd

تردد قناة توم وجيري علي القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11315

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ: 6/5

الجودة:sd

أفضل برامج القناة

تعرض قناة توم وجيري مجموعة كبيرة من البرامج والحكايات والتي من أهمها ما يلي: