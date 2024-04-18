مش هتتخيلي حلاوة طعمه!.. طريقة عمل الكوكيز بالزبدة في المنزل بأقل التكاليف

يعتبر الكوكيز بالزبدة من أسهل وألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها بطريقة بسيطة وسهلة في المنزل حيث يتميز الكوكيز بقوامه المقرمش من الخارج واللين من الداخل مما يجعله الخيار المناسب للمشاركة مع الأصدقاء والعائلة، لذا، سوف نعرض لكم خلال السطور التالية طريقة تحضيره بكل سهوله في المنزل.

مكونات تحضير الكوكيز بالزبدة

لكي نستطيع تحضير الكوكيز بالزبدة نتبع الخطوات التالية:

1 كوب من الزبدة الناعمة يفضل أن تكون الزبدة غير مملحة وعلى درجة حرارة الغرفة.

2 كوب من الطحين.

1 كوب من السكر البودر.

1 معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نص كوب من اللوز أو من الشكولاتة المقطعة على حسب الإختيار.

خطوات تحضير الكوكيز بالزبدة

في وعاء كبير سنقوم بخفق الزبدة الناعمة والسكر البودرة حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.

نقوم بإضافة الفانيليا ونخلط جيدا.

إضافة الطحين بالتدريج ونخلط المكونات حتى تكون عجينة متماسكة.

نضيف قطع الشكولاتة أو قطع اللوز إلى العجينة بالتساوي.

نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ونضعها على الصينية مغطاة بورق الخبز سوف نترك مسافة بين الكرات لتمكنها من التمدد أثناء الخبز.

نقوم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 ونضع الكوكيز في الفرن لمدة 10 أو 12 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي.

نخرج الكوكيز من الفرن ونتركه ليبرد قليلا قبل تقديمه.

نصائح مهمه لعمل الكوكيز الناجح وبمهارة في البيت