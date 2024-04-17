“هانت وتقبضوا” .. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 وشروط استحقاق رواتب المعاشات تبعًا لوزارة المالية
يهتم الكثيرين من أصحاب المعاشات بمواعيد صرف مستحقاتهم الشهرية الخاصة بشهر مايو 2024م ، ومع اقتراب انتهاء شهر أبريل الجاري سنعلن عن المواعيد المحددة لنزول تلك المستحقات والرواتب في الحسابات الشخصية للمستفيدين مع صرف الزيادات المقررة والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في شهر فبراير الماضي، ومن ثم سيتم صرف الرواتب شاملة تلك الزيادة في الموعد المقرر للصرف.
موعد صرف معاشات شهر مايو 2024
يتم صرف المستحقات المالية الشهرية لأصحاب المعاشات في موعد محدد سلفًا من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بالإعلان عنها من خلال موقعها الإلكتروني في بيان صادر منها بأنه يصرف رواتب أصحاب المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وحسب هذا البيان فإن مستحقات ورواتب شهر مايو سيتم البدء في صرفها مع الدخول في اليوم الأول من شهر مايو 2024م على أن يستمر الصرف لمدة 6 أيام متتالية ويستمر بذلك حتى يوم الإثنين الموافق السادس من نفس الشهر.
شروط استحقاق رواتب المعاشات
توجد عدة شروط لاستحقاق رواتب المعاشات وتتمثل في النقاط التالية:
- أن يبلغ المشترك سن الشيخوخة.
- اكتمال المدة الخاصة بالاشتراك بحيث لا تقل عن ١٢٠ شهر.
- على أن يتم صرف المعاش في حالة الوقاية أو العصر الكامل أو العجز الجزئي المستديم، مع اشتراط ألا يكون لدى المشترك أي عمل آخر.
- والجدير بالذكر أنه تم التوجيه بزيادة مستحقات المعاشات بنسبة تبلغ 15% لتكون الزيادة لعدد 13 مليون مواطن بتكلفة المالية تبلغ 74 مليار جنيه مصري.