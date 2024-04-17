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“سجل حالًا” .. رابط الحصول على منحة الأبناء 2024 في ليبيا والمستندات اللازمة للتقديم
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن بداية التسجيل في منحة الأبناء، وهي تكون عبارة عن برنامج حكومي يكون هدفه أن يقدم المساعدة المالية للأسر وكذلك تحسين مستوى المعيشة الخاص بهم، وتكون هذه المبادرة من ضمن سلسلة من بعض البرامج الاجتماعية التي تهدف حكومة ليبيا أمنن توفر حياة كريمة عن طريقها، وكذلك تلبية الاحتياجات الأساسي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
منحة الأبناء 2024 في ليبيا
من أجل تسهيل عملية التقديم على منحة الأبناء قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإتاحة رابط إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بها مباشرة، والتسجيل يكون كما يلي:
- في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي التابع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية من هنا.
- القيام باختيار قسم الخدمات الخاصة بالمواطن الليبي.
- القيام باختيار خدمة منحة الأسرة، ثم الضغط على منظومة الزوجة والأبناء.
- قم بكتابة النموذج الإلكتروني بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
- تأكد من دقة وصحة المعلومات، ثم النقر على التسجيل من أجل إتمام عملية التقديم.
الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة الأبناء
من أجل التسجيل في منحة الأبناء يوجد مجموعة من المستندات التي يجب تحضيرها من أجل أن تحصل على منحة الأبناء وهي تكون كالتالي:
- شهادة الميلاد الخاصة بالأبناء من أجل إثبات سن الأبناء واستحقاقهم من هذه المنحة.
- إحضار نسخة من عقد الزواج ويحب أن يكون أهليا ورسميا، بشرط أن يكون التاريخ الخاص به من عام 2013.
- إحضار مستندات القيود العائلية من أجل تأكيد الروابط الأسرية التي تكون بين كافة أفراد الأسرة.
- تقديم نسخ من البطاقات الخاصة بالهوية لكل من الزوج والزوجة.