“هتروح على فين تاني بقت في السما” .. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 تبعًا لقطاع الأحوال المدنية

تم الإعلان عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 لجميع الفئات المختلفة لها، خاصة مع تزايد سعرها بقيمة عشرة جنيهات، كما أقر قطاع الأحوال المدنية زيادة على أسعار استمارة الرقم القومي، ويتم إصدار بطاقة الرقم القومي للمواطن المصري وفق شروط محددة لابد من تحققها.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024

أعلن قطاع الأحوال المدنية عن الزيادة التي تم إقرارها على أسعار استمارة الرقم القومي، والتي جاءت على النحو الآتي:

يبلغ سعر استمارة الرقم القومي فئة vip 515، كما يتم استلامها بعد ساعتين من تسليم الاستمارة في مكتب الأحوال المدنية.

أما سعر استمارة الرقم القومي فئة مستعجلة فقد وصل إلى 175، كما يتم استلامها بعد 24 ساعة من تسليم الاستمارة في مكتب الأحوال.

بينما يصل سعر استمارة الرقم القومي فئة العاجلة إلى 125، ويمكن استلامها بعد ثلاثة أيام.

كما أن سعر استمارة الرقم القومي فئة عادية فقد وصل إلى 50 جنيه، ليتم استلامها بعد 15 يوم.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

لابد من توافر عدة شروط، لكي يتمكن المواطن من الحصول على بطاقة رقم قومي، نوضحها لكم فيما يلي: