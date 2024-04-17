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“يا فرحة كل العمالة” .. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024 عبر وزارة القوى العاملة بالخطوات
أعلنت وزارة القوى عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024 والتي تعد من المبادرات الحكومية لدعم وحماية المواطن محدود الدخل، لمواجهة أعباء الحياة اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تحتاج العمالة الغير منتظمة إلى الدعم، لذلك فقد تم توفير منحة لهم لإعانتهم على تجاوز مصاعب الحياة في ظل غلاء الأسعار.
منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024
لكي تتمكن من التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، لابد من اتباع بعض الخطوات، وهي كالتالي:
- في البداية قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي وزارة القوى العاملة.
- بعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد على موقع الوزارة، عن طريق إدخال الرقم القومي.
- ثم انقر فوق تسجيل العمالة الغير منتظمة.
- قم بملأ بياناتك الشخصية المطلوبة.
- تأكد من صحة البيانات المدونة، مع مراعاة تقديم المعلومات الدقيقة.
- بعد ذلك اضغط على تسجيل.
- عند الاستفسار عن حالة الطلب، انقر على ايقونة استعلام عن المنحة.
شروط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة
كما حددت وزارة العمل الشروط اللازمة للتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة، وفيما يلي أهم الشروط اللازمة:
- يجب أن يتقدم المواطن مصري الجنسية.
- كما أنه ينبغي أن يكون الشخص من العمالة غير منتظمة لضمان استحقاق الدعم.
- هذا بجانب أنه يشترط أن يكون العمر من 18 عامًا أو أكثر.
- يجب تقديم نسخة من الرقم القومي للمتقدم، وذلك لتأكيد هويته وتسهيل عملية التحقق.
- هذا بجانب أنه من الضروري ألا يكون لدى المتقدم دخل ثابت.