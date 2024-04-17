“يا فرحة كل العمالة” .. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024 عبر وزارة القوى العاملة بالخطوات

أعلنت وزارة القوى عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024 والتي تعد من المبادرات الحكومية لدعم وحماية المواطن محدود الدخل، لمواجهة أعباء الحياة اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تحتاج العمالة الغير منتظمة إلى الدعم، لذلك فقد تم توفير منحة لهم لإعانتهم على تجاوز مصاعب الحياة في ظل غلاء الأسعار.

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024

لكي تتمكن من التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، لابد من اتباع بعض الخطوات، وهي كالتالي:

في البداية قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي وزارة القوى العاملة.

بعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد على موقع الوزارة، عن طريق إدخال الرقم القومي.

ثم انقر فوق تسجيل العمالة الغير منتظمة.

قم بملأ بياناتك الشخصية المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات المدونة، مع مراعاة تقديم المعلومات الدقيقة.

بعد ذلك اضغط على تسجيل.

عند الاستفسار عن حالة الطلب، انقر على ايقونة استعلام عن المنحة.

شروط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

كما حددت وزارة العمل الشروط اللازمة للتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة، وفيما يلي أهم الشروط اللازمة: