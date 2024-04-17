mlazemna رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بالرقم الإمتحاني عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

تزايد محلوط خلال الساعات الأخيرة عن رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس العراقية، وأشار وزير التعليم العراقي أنه سعيد بنتائج الطلاب هذا العام وأكد أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على النتائج بكل سهولة من خلال الرابط الالكتروني الخاص بالوزارة على الإنترنت أو من خلال موقع نتائجنا وإليكم الخطوات …..

رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

حيث أكد وزير التعليم العراقي أن الوزارة انتهت خلال الساعات الأخيرة من رفع نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 على موقع الوزارة، والتي يمكن للطلاب وأولياء الأمور الإطلاع عليها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية على الإنترنت .

أو زيارة موقع نتائجنا.

ادخل نتائج الطلاب.

ثم اختر نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024.

ثم ادخل الرقم الإمتحاني للطالب.

ثم اختر المحافظة التابع لها الطالب.

واضغط على عرض النتيجة.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

يسعى عدد كبير كبير من الطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، خاصة بعد بعد لقاء وزير التعليم والحديث الذي ظهر به على قناة العراق الفضائية والذي أشاد به بالدور الكبير التي قامت به القيادات التعليمية منذ بداية العام الدراسي الجاري حتى إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وأكد سيادته أو الوزارة سوف تقوم بتكريم أوائل الطلبة خلال مؤتمر صحفي كبير بحضور عدد من المسؤولين بوزارة التعليم العراقية وأولياء أمور الطلاب.