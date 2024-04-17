“شوف الأسعار الجديدة” سعر سبيكة الذهب btc اليوم وأسعار الذهب بجميع الأعيرة المختلفة “18 | 21 | 24” بالمصنعية

شهد اليوم تغيرا جديدًا في أسعار الذهب، في حين يتسائل الكثيرون عن سعر سبيكة الذهب btc اليوم وأسعار الذهب بجميع الأعيرة المختلفة، حيث شهدت الفترة الماضية تغيرا كبيرًا في أسعار الذهب مما جعل معدل البحث عليه يتزايد بشكل يومي، ومن خلال الأسطر نبين أسعار الذهب وسبائك الذهب وتوقعات سعر الذهب الفترة القادمة.

سعر سبيكة الذهب btc اليوم

بلغ سعر سبيكة الذهب btc اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 لوزن 10 جرام نحو من 41900 جنيها مصريًا، كما بلغ أسعار السبائك العادية اليوم الأسعار التالية:

سبيكة ذهب عيار 24 (1 جرام): 3725 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 (2.5 جرام): 9312.5 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 (5 جرام): 18625 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 (10 جرام): 37250 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 (20 جرام): 74500 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 (50 جرام): 186250 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 (100 جرام): 372500 جنيهًا.

أسعار الذهب بجميع الأعيرة المختلفة “18 | 21 | 24” بالمصنعية

شهد اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 استقرارًا في أسعار الذهب بينما ارتفع عيار 21 لتجاوز 3250 جنيها، ويعد هذا النوع الأكثر انتشارًا لدى الشعب المصري، هذا وقد سجلت الأسعار اليوم التالي:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3725 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3260 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2794 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 26080 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل: 2391 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

يتوقع المحللون أن يظل الذهب سلعة ذات قيمة في الفترة القادمة، مع احتمالية ارتفاع الأسعار لأسباب مختلفة، منها استمرار التضخم، وانخفاض العائدات على السندات.

ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي قد تُؤثر سلبًا على أسعار الذهب منها ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، أو تحسن الاقتصاد العالمي.

من المقرر أن أسعار الذهب متعلقة بسعر الدولار، لما شُهد في الفترة الماضية من تراجع الذب تراجعا كبيرا مع تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.