نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق ورابط استخراجها

يعيش جميع الطلاب في العراق حالة قلق وتوتر نتيجة انتظار نتائج الثالث متوسط الدور الأول، حيث من المنتظر أن تظهر النتائج خلال الساعات القليلة القادمة وفقا لما قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنه، فقد انتهى الكنترول في كل المحافظات من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ولن يتبقى سوى بعض الإجراءات القليلة لكي يتم اعتماد النتيجة رسميًا وتحميلها على المواقع.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق

الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الأول من أسهل الأمور التي يمكن أن يقوم بها طلاب الصف الثالث، حيث يتم تحميل النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقي، ومن المتوقع أن يتم تحميل النتيجة على الموقع فور الانتهاء منها، أما عن خطوات الاستعلام عن النتيجة فيكون بالطريقة التالية:

الانتقال إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد الولوج إلى الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة على المستعلم اختيار تبويب” نتائج الطلاب “.

يلي ذلك تحديد ” الصف الثالث متوسط “.

تجد نموذج فارغ ببيانات الطالب.

سجل كل البيانات واكتب الرقم الإمتحاني.

أخيرا اضغط زر ” عرض النتيجة “.

موعد نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في العراق

يعد الاستعلام عن موعد نتائج الثالث متوسط الدور الأول من عمليات البحث التي انتشرت بكثافة خلال الساعات الحالية، حيث يتردد السؤال بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأحاديث الجانبية للطلاب عن الموعد النهائي للنتيجة، والجدير بالذكر أن الموعد لم يحدد بشكل قطعي بعد ولكن المسؤولين في الوزارة أكدوا، بأنه خلال ساعات معدودة سوف تعلن النتيجة رسميًا.

وفي إطار تحقيق العدالة الاجتماعية أتاحت وزارة التربية والتعليم في العراق فرصة تقديم تظلم على النتائج، والذي يكون من خلال المدرسة المقيد بها الطالب بعد وصول النتيجة إلى المدارس، هذا لأن الصف الثالث متوسط من الصفوف الدراسية الهامة في مسيرة الطالب التعليمية داخل العراق والتي تحدد طريق الطالب فيما بعد.