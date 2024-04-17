“صندوق المعونة الوطنية” التسجيل في برنامج الدعم التكميلي 2024 في الأردن وأهم شروط القبول

التسجيل في برنامج الدعم التكميلي 2024 في الأردن الذي تتيحه الحكومة الأُرْدُنّية لمساعدة الأسر الأشد فقرا والأفراد الأشد احتياجًا خاصتا في ظل الظروف الراهنة، كما توفر الحكومة الدعم بطرق سهلة للحصول عليه، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة التسجيل في الدعم التكميلي، وشروط الحصول على الدعم وطرق التواصل مع القائمين على الدعم.

التسجيل في برنامج الدعم التكميلي 2024 في الأردن

يمكنك التسجيل في الدعم التكميلي في الأردن باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الدعم التكميلي.

اختر أيقونة “الدعم التكميلي مائة دينار”.

اقرأ الشروط الخاصة بالدعم التكميلي ووافق عليها.

أدخل بيانات اللازمة للاشتراك في الدعم بشكل دقيق.

ارفع المستندات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية.

اضغط على زر “تقديم الطلب”.

ستقوم الجهة المعنية بمراجعة طلبك وإعلامك بالقرار لاحقًا.

الفئات المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية في الأردن

يستهدف الدعم التكميلي في الأرْدُنّ الفئات الأشد ضررا والأكثر احتياجًا، حيث يقدم الدعم للفئات التالية:

الأسر التي تعيش في مناطق الفقر، مناطق الأطراف، المناطق النائية.

الأسر التي يعيلها كبار السن من أشدّ الأسر فقرًا.

الأسر كبيرة الحجم من أشدّ الأسر فقرًا.

الأيتام.

الأرامل.

المطلقات.

المعاقون.

المرضى المزمنين.

المدينون.

ضحايا الكوارث الطبيعية.

شروط استحقاق الدعم التكميلي

وضع صندوق المعونة الوطنية في الأرْدُنّ مجموعة من الشروط لاستحقاق الدعم التكميلي المقدم للمواطنين في الأردن، حيث تشتمل هذه الشروط على التالي:

أن يكون المتقدم أردنيًا يحمل الرَّقَم الوطني.

ألا يكون مستفيدًا من أي معونة أخرى تصرف من الصندوق باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة و الحالات الإنسانية و أسر العاجزين ماديًا.

ألا يكون عامل في القطاع العام أو القطاع العسكري.

الدعم التكميلي رَقَم الهاتف

يمكنك التواصل مع صندوق المعونة الوطنية في الأرْدُنّ لتقديم أي شكوى أو استفسار أو للاستعلام عن الدعم عن طريق أي من الطرق التالية: